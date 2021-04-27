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​«Вторичка» vs новостройка: эксперты рассказали, что выгоднее покупать в Сургуте в ближайшие месяцы

Вторичная недвижимость в Сургуте подорожала

​«Вторичка» vs новостройка: эксперты рассказали, что выгоднее покупать в Сургуте в ближайшие месяцы

За начало весны вторичная недвижимость в Сургуте подорожала в среднем на 4,3 процента — до 96,5 тысяч рублей за квадратный метр, а квартиры в новостройках прибавили в цене на 6,9 процента — до 79,9 тысяч рублей за «квадрат». В годовом выражении, с марта 2020-го по март 2021-го, как отмечают аналитики компании «Этажи», первичный рынок в среднем прибавил 17,7 процента, а готовые квартиры — 14,2 процентов. Но казалось бы, если новостройки дешевле, значит их и приобретать выгоднее? Однако в ближайшие месяцы все может кардинально измениться, отмечают аналитики..

Как полагают опрошенные нами девелоперы, в мае и июне из-за прекращения действия льготной ипотеки грядет новая волна ажиотажного спроса на новостройки. Она может единоразово поднять относительно устоявшиеся за 2021 год цены на 7-10 процентов. Отметим, что вырастет и сама стоимость обслуживания кредита — примерно на 1-2 процента.

«После отмены господдержки, чтобы условия кредитования были сопоставимы с теми, что есть сейчас, средняя стоимость квадратного метра в новостройках должна быть дешевле на 10-15 процентов. Конечно, такой дисконт маловероятен»— полагают аналитики компании «Этажи».

Вторичный рынок, реагирует на колебания спроса и цены отсрочено. В ближайшее время сильных повышений стоимости не должно быть, полагают аналитики. Однако после того как льготная ипотека прекратит свое действие, часть потенциальных покупателей переориентируется на готовое жилье, и через пару месяцев цены тоже пойдут вверх. Поэтому важно успеть приобрести недвижимость до дня «Х» — 1 июля 2021-го — даты когда льготная ипотека прекратит свое действие. К тому же, в компании «Этажи» на вторичную недвижимость есть особые предложения.

«Сейчас можно получить преференцию до 0,7% по ставке и реально лучшие условия кредитования на вторичном рынке. Выгода с «Этажами» на лицо — со скидкой по процентам и при сроке кредитования 20 лет переплата банку будет на 10% меньше, если выбрать уменьшение платежа, а если уменьшить срок выплаты кредита на жилье до 18 лет и оставить стандартный платеж — то переплата уменьшится уже на 20%», — комментируют участники рынка.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью и сэкономить на переплатах, достаточно подать заявку на ипотеку через официальный сайт «Этажей» или приложение, которое можно скачать себе на телефон. Также сотрудники компании помогут с юридическим сопровождением сделки, с подбором новой квартиры и продажей старой, даже если ситуация сложная, например, необходимо разъехаться с родственниками и каждому приобрести жилплощадь или переехать с маленькой квартиры в большую.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 108, комментариев: 0
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