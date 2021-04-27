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​Билет в космос и Роллс-Ройс в нагрузку

Какие они – апартаменты за рубежом и в Тюменской области

​Билет в космос и Роллс-Ройс в нагрузку
Фото: Tranio

По данным агентства «Этажи», число проданных за первый квартал 2021 года апартаментов на первичном рынке недвижимости Тюмени увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Несмотря на заявления Минстроя о смене юридического статуса этого вида жилья, интерес к нему не пропал. Спрос продолжает оставаться на высоком уровне.

В России апартаменты появились в начале 2000-х, в Европе – значительно раньше. За рубежом этот формат недвижимости был известен еще в XVII веке, однако популярность к нему пришла двумя столетиями позже.

В Европе и США апартаменты в среднем стоят на 10-15% дороже аналогичных по классу квартир. Причины две — преимущественно центральное расположение и разнообразие инфраструктуры. На территории таких комплексов появляются бассейны, фитнес-клубы, прачечные, частные детские сады, здесь организуются дополнительные сервисы — клининг, доставка еды, бронирование билетов, заказ такси.

Мы собрали несколько ярких примеров зарубежных и российских апартаментов и проанализировали, в чем их сходство и отличие.

Германия

Немецкие апарт-комплексы сомасштабны человеку. Они представляют собой пяти- максимум десятиэтажные дома, в которых спроектировано от 13 до 30 квартир с высокими потолками и свободной планировкой. Например, в Кройцберге, одном из самых колоритных, по мнению немцев, районов Берлина строится такой пятиэтажный апарт-комплекс. Его проектом предусмотрен подземный паркинг, пункт приема посылок, общественный сад с зоной для гриля, и почти в каждой квартире спроектированы террасы.

Источник: Tranio

Великобритания

В Великобритании, напротив, апартаменты чаще располагаются в высотных зданиях. Пример – 50-этажная башня DAMAC Tower Nine Elms, расположенная в центре Лондона. В распоряжении ее жителей круглосуточный консьерж-сервис, кинотеатр, бассейн, зоны отдыха и детский клуб. Крышу башни архитекторы сделали эксплуатируемой и разбили на ней сад площадью 800 кв. метров, а к оформлению интерьеров привлекли компанию Versace.

Источник: Propheadlines

В районе, где расположен Кенсингтонский дворец и Королевский Альберт-Холл, находится еще один элитный 16-этажный апарт-комплекс, рассчитанный всего на 11 квартир. Часть из них двухуровневые. В каждом апартаменте установлена сантехника и мебель, а также создана индивидуальная концепция интерьеров. Разработкой последней занимались дизайнеры из Goddard Littlefair, специализирующиеся на люксовом сегменте.

Источник: Tranio

США

Американские апартаменты – это, как правило, дома очень высокого уровня, с бассейном, спа, зоной для барбекю, фитнес-залами, смотровой площадкой на последнем этаже и круглосуточным консьерж-сервисом. Несколько таких можно встретить в центральном районе Лос-Анджелеса. Эти апартаменты располагаются в высотных зданиях, построенных в конце 80-х годов прошлого века. Их отличает большая площадь (от 150 до почти 400 кв. метров), высокие потолки и завораживающий вид на город, открывающийся из окон. В таких квартирах уже установлена мебель и бытовая техника: заезжай и живи, если где-то завалялись 2-5 млн. долларов.

Еще более роскошные апартаменты расположены в Нью-Йоркском Sky – Luxury Apartment Rentals. Помимо круглосуточного консьерж-сервиса, услуг парковщика, теннисного корта, поля для гольфа, бассейна, сауны, бильярдной, прачечной, химчистки, современного фитнес-центра и студии йоги в стоимость этих апартаментов также входят «два билета на путешествие в космос, яхта стоимостью 1 000 000 долларов и плата за док на пять лет, два автомобиля Роллс-Ройс Фантом (один с откидным верхом и один крытый), автомобиль Ламборджини Авендатор Роадстер, еженедельный ужин на двоих в ресторане Даниэля Булю в течение одного года, абонемент на места в первом ряду на игры Бруклин Нетс на один год, аренда особняка в респектабельном пригороде Хэмптонс на лето, услуги дворецкого с проживанием на один год и услуги шеф-повара».

Источник: archello

Испания и Австрия

В некоторых европейских странах, например, в Испании и Австрии апартаменты размещают в старинных особняках XVIII-XIX века. Девелоперы проводят в них реставрацию и оснащают здания современными системами автоматизации. Подобные апарт-комплексы можно встретить в историческом центре Барселоны и Вены. Так, австрийским архитекторам удалось вдохнуть новую жизнь в один из домов имперской эпохи, построенный в 1876 году. Комплекс состоит из двух- и трехкомнатных апартаментов премиум-класса. Бассейна и фитнес-зала в нем, конечно, нет, но на консьерж-сервис жители рассчитывать могут.

Источник: Tranio

А что в Тюменской области

Для региона апартаменты – очень редкий, почти эксклюзивный формат недвижимости. В Югре и на Ямале он не представлен, в Тюмени подобных проектов всего четыре. Из них к европейскому формату приближен только «1А Первомайская», который возводит Брусника. Это единственный проект новой застройки в историческом центре Тюмени. Квартал состоит из двух жилых домов и офисной галереи.

Подобно зарубежным аналогам он спроектирован по принципу mixed-use, который предполагает интеграцию жилого, рабочего, коммерческого, культурного и развлекательного пространств. По планам девелопера, первые этажи займут рестораны (не так давно Брусника подписала, например, договор с «Сыроварней» Аркадия Новикова).

Судя по информации, представленной на сайте девелопера, все апартаменты в «1А Первомайская» имеют свободную планировку. В этом они напоминают проекты, расположенные в Нью-Йорке и Лондоне. Отличие, пожалуй, только в этажности. Дома в «1А Первомайская» невысокие. И этим они напоминают комплексы Берлина.

При проектировании квартала голландские архитекторы решили перенести в Тюмень еще несколько особенностей, свойственных апартаментам за рубежом. Среди них – увеличенная площадь (100 - 300 кв. метров), террасы, окна в пол и дизайнерские лобби (к разработке интерьера которых Брусника привлекла итальянских специалистов).

«Зелёный» каркас квартала составляют общедоступный парк, имеющий характер городского леса, и приватный двор-сад. Архитекторы разделили элементы благоустройства прозрачными ограждениями. Так им удалось сохранить проницаемость пространства.

Если пандемия не кончится, и границы не откроются, мы, кажется, знаем, где поймать дух Европы.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 60, комментариев: 0
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