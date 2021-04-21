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​Программа обмена Брусники расширяет географию: теперь она действует в 150 городах России

Обменять свою квартиру на новую можно с помощью Брусники

​Программа обмена Брусники расширяет географию: теперь она действует в 150 городах России

Программа обмена в Бруснике действует уже 11 лет и распространяется как на города присутствия компании, так и на их спутники. По своей сути она напоминает трейд-ин: застройщик проводит оценку недвижимости клиента и выкупает ее, а все деньги с продажи идут в счет приобретения нового жилья. При этом дожидаться фактической реализации квартиры не нужно. Вся процедура занимает три рабочих дня.

Недостающие средства клиенты могут внести наличными, оформить с этой целью ипотеку или беспроцентную рассрочку. Если выкупная стоимость, предложенная компанией, окажется выше суммы, необходимой для приобретения новой квартиры, застройщик в установленные договором сроки выплатит разницу.

Сэкономить время и оперативно заключить сделку позволяет система «одного окна». Застройщик берет на себя все правовые вопросы: специалисты Брусники осуществляют бесплатную юридическую поддержку, помогают собрать необходимые документы, вывести квартиру из-под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку.

В течение трех месяцев после подписания договора, клиенты могут оставаться в своей квартире. Единственное обязательство, которое они при этом несут, – оплата коммунальных услуг. Однако период проживания может быть продлен (например, если сдача нового дома планируется через год).

Узнать о программе обмена подробнее и записаться на консультацию можно по телефону +7 (3462) 77-91-21.


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21 апреля в 10:00, просмотров: 713, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей
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21 апреля в 10:39
В Тобольске тоже принимаете? Челябинск?

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