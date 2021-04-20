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​Рынок загородной недвижимости восстановился после пандемии: как правильно инвестировать в жилье

Спрос на загородное жилье пошел вверх

​Рынок загородной недвижимости восстановился после пандемии: как правильно инвестировать в жилье

Спрос на загородное жилье пошел вверх: в марте число сделок выросло на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты компании «Этажи» предсказывают, что к лету загородная недвижимость будет еще более востребована. Специалисты рассказали, как правильно выбрать лот для покупки.

По словам экспертов компании «Этажи», загородное жилье может стать выгодной инвестицией в этом году. Один из наиболее привлекательных вариантов – вложиться в участки, сейчас они выставлены по низким ценам, однако через несколько месяцев их стоимость может вырасти. К концу года участки подорожают в среднем на 20%, столько же смогут выручить сегодняшние покупатели после перепродажи. Однако, предупреждают эксперты, число лотов на рынке ограниченное и с покупкой стоит поторопиться.

Еще больше заработать можно на перепродаже загородных домов. Их себестоимость выше, хотя динамика роста цен, согласно прогнозам экспертов, как и на участки составит 20% к концу 2021-го. Основная сложность инвестиций в дома состоит в том, что конкуренция на рынке высокая, чтобы недвижимость была востребованной стоит не только позаботиться о ее внешнем виде, но и документах. Эксперты рассказали, как выбрать загородное жилье, дачу или участок, чтобы дорого его продать после подорожания.

Градостроительный план

По словам экспертов, перед покупкой нужно проверить, на каких землях находится участок или дом. Для этого необходимо заказать градостроительный план и посмотреть основные виды использования территории. Планы на покупку – строительство дома, ведение хозяйства – должны совпадать с его «предназначением» по документам.

Межевание

Приобретая участок (в том числе с постройками), необходимо уточнить его площадь и расположение. По документам территория может располагаться в другом месте или, например, быть меньше, чем заявил собственник. Запрашивать документы необходимо у продавца.

Инженерные сети

Перед совершением сделки необходимо проверять наличие инженерных сетей. Электричество есть в большинстве застраиваемых территорий, а вот водоснабжение и газ не всегда. А ведь конечная стоимость недвижимости складывается как раз из наличия сетей или возможности их присоединения.

Предыдущие собственники

Иногда уже после совершения сделки вдруг появляются наследники недвижимости или истинные собственники, у которых украли имущество. Чтобы обезопасить себя – необходимо заказать выписку о переходе права собственности и проверить как передавались права на недвижимость от лица к лицу. Если владелец менялся почти ежегодно – стоит насторожиться и привлечь юриста.

Однако проверка всех документов и подбор подходящей для инвестиции загородной недвижимости занимает много времени. Помочь выбрать лот для покупки и оформить документы правильно могут специалисты компании «Этажи». Оставить заявку на подбор недвижимости можно по ссылке: https://surgut.etagi.com/


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Сегодня в 18:00, просмотров: 83, комментариев: 0
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