Ипотечный бум в России продолжится в 2021 году

Неожиданно для многих экспертов в 2021-м году в России продолжится ипотечный бум. Так, по данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, за первый квартал банки выдали 418 тысяч займов на общую сумму 1,2 триллиона рублей. Это на 44 процента больше, чем в первом квартале 2020 года в денежном выражении и на 26 процента — в количественном. Кто-то из этих семей воспользовался стандартными на текущий момент ипотечными предложениями, а кто-то, благодаря преференциям «Этажей», сумел не только приобрести новую квартиру , но и сэкономить на кухню, отпуск или давнюю мечту.

«Сейчас мы на практике видим, что покупку в ипотеку лучше не откладывать и действовать. Цены растут, а 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки и кредиты на жилье станут менее доступными. Так что если есть планы приобрести квартиру, то лучше это делать сейчас», — комментирует Татьяна Решетникова, заместитель руководителя по развитию квалификации ипотечных специалистов компании «Этажи».

Как отмечает эксперт, в апреле для покупки нового жилья есть как минимум четыре причины. Во-первых, банки запустили акции по быстрому выходу на сделку и дополнительно снижают льготные ставки. Во-вторых, чтобы в дальнейшем, подождав с покупкой, получить равные нынешним условия необходимо, чтобы цена у застройщиков снизилась на 10 процентов, не факт, что это произойдет.

«И это при условии, что просто отменят субсидированную ипотеку и ключевая ставка не вырастет. Однако прогноз таков, что ключевая ставка будет расти еще дважды на 0,25 процентов и достигнет 5 процентов уже к концу лета. В этом случае, нужно будет снижать стоимость объектов на 15 процентов. Конечно, такое снижение стоимости маловероятно. Максимальное ожидаемое снижение цены — 5 процентов и то на низко ликвидные объекты, а значит в итоге покупка выйдет дороже, чем сейчас», — сообщает специалист.

В-третьих, в скором времени возможны изменения по расчету суммы кредита и анализа дохода заемщика. Сейчас, как отмечает эксперт, банки очень лояльны к виду подтверждения дохода. Кроме стандартной справки 2НДФЛ, его можно подтвердить выпиской со счета, на который приходит заработная плата, справкой по форме банка или направить в банк справку о доходах с помощью госуслуг. Есть возможность вовсе не подтверждать доход при первоначальном взносе от 20-30 процентов.

И, наконец, в-четвертых, сейчас с «Этажами», можно получить скидки по ипотечной ставке, а также сэкономить на дополнительных расходах.

«Сейчас в «Этажах» действует скидка по ипотечной ставке до 0,7 процентов и реально выгодные условия кредитования на вторичном рынке или переуступке. На новостройки пока действует субсидированная ипотека, там также можем помочь сэкономить на дополнительных расходах по сделке. Насколько выгодно получить ставку ниже только за счет того, что подали заявку через компанию «Этажи»? Все просто. При сроке кредитования 20 лет вы уменьшите переплату банку на 10 процентов выбрав уменьшение платежа, и на 20 процентов выбрав уменьшение срока на 2 года, при стандартных платежах», — резюмировала эксперт.