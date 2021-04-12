Всё это — про Дом 6 в квартале «Новин»

Брусника запустила в квартале «Новин» строительство Дома 6. Каждый новый объект для девелопера — поле для экспериментов и поиска решений, позволяющих усовершенствовать пространство как личное, так и общественное. В этот раз мы рассмотрим несколько примеров необычных планировок, которые появятся в новом проекте.

Квартира как загородный дом

Открывает подборку двухуровневая квартира с отдельным входом. По своему устройству она напоминает загородный дом. На первом этаже спроектирована просторная кухня-гостиная, на втором — две детских и мастер-спальня. Последнюю отличает увеличенная площадь. В этой комнате предусмотрена своя ванная, а также гардеробная, позволяющая освободить квартиру от громоздких шкафов. К мастер-спальне примыкает лоджия, которую можно превратить в рабочий кабинет или зону отдыха.

Двухуровневая квартира с отдельным входом

Одно из главных достоинств этой квартиры — широкая терраса при входе. Здесь хватит места, чтобы поставить велосипед и самокат, несколько больших вазонов с цветами, пару плетёных кресел или спортивные тренажёры.

Квартиры с отдельным входом, квартал «Новин»

Три террасы и выход на крышу

Одна терраса — хорошо, а три, как в следующей квартире из нашей подборки, — ещё лучше. Две из них прогулочные: первая ориентирована на южную сторону, вторая — на северную. Третья расположена на крыше. Она занимает около 90 кв. метров. Здесь можно установить и шезлонги, и бассейн, и большой обеденный стол, организовать кинотеатр под открытым небом, выращивать цветы и зелень для салатов, заниматься йогой в лучах закатного солнца и играть в пинг-понг. Зимой поле для мини-гольфа и качели могут сменить горки, снеговик и ёлка.

Квартира с террасой на первом этаже, квартал «Новин»

Как и в первой квартире, здесь архитекторы спроектировали три спальни, равную им по площади большую гостиную, гардеробные и постирочную. Последняя представляет собой помещение около трёх квадратных метров, где можно хранить бытовую химию, поставить сушильный шкаф, гладильную доску и таким образом освободить место в других комнатах.

Квартира с тремя террасами

Квартира с террасой на кровле, квартал «Новин»

10 из 10

Замыкает подборку двухуровневый пентхаус на десятом этаже. Такая квартира подойдет для большой семьи с несколькими детьми. В ней все наоборот: четыре спальни внизу, а гостиная и кухня наверху.

Двухуровневая квартира с террасой на кровле

Главная особенность этого пентхауса – панорамное остекление. У этого решения несколько преимуществ. Первое – вид из окна (хотя про эту планировку можно говорить «из стены»). Второе – визуальное расширение пространства комнат за счёт естественного света.

Двухуровневая квартира, квартал «Новин»

Из гостиной на втором этаже жители сразу попадают на террасу. Несмотря на то, что она почти в два раза меньше, чем в предыдущей квартире, на ней точно так же можно обустроить обеденную зону и устраивать вечеринки. Для занятий спортом и мини-сада на крыше она тоже подходит.