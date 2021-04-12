Неопытному продавцу реализовать недвижимость быстро и по высокой цене – порой невыполнимая задача. А ведь продать жилье хочется максимально выгодно для себя. Специалисты компании «Этажи» поделились секретами, как можно выручить большую сумму с продажи квартиры.

Как говорят эксперты, на конечную цену жилья влияет множество факторов. И это не только площадь квартиры и расположение. Некоторые люди готовы переплатить, если в доме чистый подъезд или, например, приятные соседи. Также на стоимость влияет планировка, наличие панорамных окон и даже высота потолков. Однако есть пять лайфхаков, как вы можете увеличить цену за жилье самостоятельно, при этом не потратив много времени и средств.

1. Предпродажная подготовка

В некоторых случаях предпродажная подготовка квартиры может увеличить цену недвижимости на 20%, говорят эксперты. Приведите площадь в порядок: выбросите старую мебель, переклеить обои, починить сантехнику, элементарно уберитесь. Так вы сможете сделать хорошие фото для размещения объявлений о продаже и реализовать жилье быстрее и по более высокой стоимости, так как новым хозяевам будет надо меньше времени и сил, чтобы сделать площадь комфортной для проживания.

2. Подробно оформленное объявление

Качественные фото, выполненные профессиональным фотографом, и подробное описание помогут продать жилье не только быстрее, но и дороже. Доверие к таким лотам на рынке выше. Покупатель охотнее свяжется с собственником объекта, плюсы которого подробно описаны в объявлении, чем с продавцом, который разместил «замыленные» фото без текстового сопровождения.

3. Мебель и ремонт

Нейтральный ремонт в светлых тонах и наличие мест для хранения – формула быстрой и выгодной продажи. Если в доме есть встроенные шкафы и другие места для хранения, вписанные в интерьер, цену объекта можно смело увеличивать. Вы решите проблему хранения вещей за новых собственников, они отблагодарят вас деньгами.

4. Дополнительные площади

Также, по словам экспертов компании «Этажи», цену можно увеличить, если к квартире прикреплен паркинг, есть кладовое помещение. Конечно, их можно реализовать и отдельно, но проще продать все лоты одному покупателю, просто увеличив общую цену за жилье. Это уникальное предложение, которое будет пользоваться вниманием среди потенциальных покупателей и решать сразу несколько проблем будущих собственников: с местом под автомобиль, и помещением для хранения.

5. Отслеживайте тренды рынка

Не тяните с публикацией объявления о продаже. Корректируйте описание к недвижимости и цену по ходу отслеживания ситуации на рынке. Если вы видите, что стоимость в вашем сегменте, в локации пошла вверх – старайтесь соответствовать. Сроки реализации недвижимости сейчас почти в два раза меньше, чем были годом ранее, рынок пластичен, а значит нужно тоже быть гибкими.

Однако, организация продажи, изучение рынка занимает много времени и сил. Чтобы разобраться во всех тонкостях начинающему продавцу понадобится не один день. Помочь продать недвижимость по высокой стоимости и взять на себя общение с потенциальными покупателями могут работники компании «Этажи». Обратитесь к нужному специалисту и забудьте о хлопотах.