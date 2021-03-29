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​Как продать квартиру в два раза быстрее и не ждать полгода

В России в 2020 году средний срок продажи квартир на «вторичке» составил 6-7 месяцев

​Как продать квартиру в два раза быстрее и не ждать полгода

Марина Т. продавала свою «однушку» в старой «панельке» долгие 8 месяцев. Еще в мае 2020 года она твердо решила расширить жилплощадь и купить двухкомнатную квартиру для семьи с большой кухней и просторной лоджией в новостройке. Цены на этапе строительства были приемлемыми, а ипотека дешевой — только-только начала работать госсубсидированная программа с небывало низкой ставкой. Люди интересовались ее объявлением, но от просмотров не было смысла, несколько раз срывались сделки. Пока Марина нашла покупателя на свою квартиру, жилой комплекс построили, «двушка» мечты, которую она присмотрела у застройщика, подорожала на 15%, а субсидированную ипотеку вот-вот обещают «свернуть». Все могло быть иначе, обратись она за помощью к специалистам по недвижимости компании «Этажи».

По статистике аналитиков компании, в России в 2020 году средний срок продажи квартир на «вторичке» составил 6-7 месяцев. И это несмотря на то, что минувший год был ажиотажным на рынке недвижимости. Сейчас в Тюмени, например, квартиру можно продать в среднем за 6,8 месяцев, в Сургуте, «вторичка» реализуется немного быстрее — за 6,6 месяца, но все зависит от объекта.

«К сожалению, многие думают, что если спрос есть, то квартиры буквально «улетают» за неделю, на самом деле они могут продаваться годами. Чтобы облегчить жизнь своим клиентам, компания «Этажи» предлагает гарантированную продажу за 3 месяца. А если не получится уложиться в этот срок, то компания выкупит недвижимость сама», рассказывают специалисты по недвижимости компании «Этажи».

Отметим, что гарантированный выкуп — международная практика. Родоначальником такой услуги стала крупнейшая китайская компания Lenja. Фирма также ручалась продать любой объект в определенный срок и либо находила покупателя, либо выкупала.

Как это работает в «Этажах»

Реализация проходит в четыре простых этапа: размещение объявления, подготовка к продаже, поиск покупателей в течение максимум трех месяцев (а в большинстве случаев гораздо быстрее) и заключение сделки.

Для начала нужно оставить заявку на продажу недвижимости на сайте компании «Этажи» и получить консультацию специалиста.Если все устраивает, вы заключите договор на продажу и договор гарантированного выкупа с компанией «Этажи».

На следующих этапах от собственника недвижимости практически ничего не требуется, эксперты сами все сделают: проведут профессиональную фотосъемку, отрисуют планировку, составят и распространят объявление о продаже квартиры.

Во время поиска покупателя специалист по недвижимости будет лично проводить показы, в том числе и онлайн, для заинтересованных. Как только найдется желающий приобрести квартиру, сотрудники компании возьмут на себя весь процесс подготовки документов и проведения сделки. Затем, помогут провести продажу и зарегистрировать право собственности в МФЦ или через электронную регистрацию.

«В любом случае, для собственников продажа своей недвижимости благодаря нашей программе будет легче и быстрее. Если в течение трех месяцев мы не реализуем объект, мы выкупим его сами — это гарантированно, квартира не будет годами висеть на сайтах объявлений. Для клиентов это хорошая возможность совершить выгодную и быструю для себя продажу. Это порой необходимо, например, если уже есть встречная сделка или идет раздел имущества. К тому же компания обеспечит безопасность сделки и бесплатное юридическое сопровождение», отмечают специалисты по недвижимости компании «Этажи».


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29 марта в 18:40, просмотров: 919, комментариев: 0
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