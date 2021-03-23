В России за два месяца 2021 года выдали полтриллиона рублей по ипотечным кредитам

В России только за два месяца 2021 года выдали полтриллиона рублей по ипотечным кредитам или 242 тыс. займов на жилье, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Как отмечают аналитики, ранее таких результатов банкам удавалось достигнуть только за целый квартал. При этом в феврале выдали основную часть — 147 тыс. займов на сумму 410 млрд рублей — что на 36% больше результатов февраля 2020 года в количественном выражении и на 53% в денежном. Эксперты рынка прогнозируют новый виток спроса и еще большее сокращение предложения.

«Сейчас не исключена еще одна волна ажиотажного спроса на квартиры в новостройках, особенно, в тех регионах, где льготную ипотеку не будут продлевать, — комментирует Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи». — Неопределенность, которая сейчас существует в отношении ипотечной политики, создает повышенный спрос среди покупателей, но с другой стороны, останавливает девелоперов — они сейчас с большей осторожностью строят планы по выводу новых проектов. Что мешает рынку прийти к стабильности и определенности».

В то же время, по данным исследования «РИА Новости», ипотека в Ханты-Мансийском автономном округе одна из самых доступных в стране. Регион занимает третье место из всех субъектов Российской Федерации. В 2020 году здесь могли приобрести квартиру в ипотеку более 56% семей.

Это, как отмечают специалисты компании «Этажи», связано с тем, что в среднем, по тому же Сургуту стоимость квадратного метра в новостройках выросла гораздо менее ощутимо, чем даже в среднем по стране. Так, за 12 месяцев (с февраля прошлого года) стоимость жилья поднялась на 10 процентов — до70,2 тысяч рублей за «квадрат», — тогда как по России рост цен на недвижимость составил почти 23 процента.