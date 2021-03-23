В России за два месяца 2021 года выдали полтриллиона рублей по ипотечным кредитам

В России только за два месяца 2021 года выдали полтриллиона рублей по ипотечным кредитам или 242 тыс. займов на жилье, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Как отмечают аналитики, ранее таких результатов банкам удавалось достигнуть только за целый квартал. При этом в феврале выдали основную часть — 147 тыс. займов на сумму 410 млрд рублей — что на 36% больше результатов февраля 2020 года в количественном выражении и на 53% в денежном. Эксперты рынка прогнозируют новый виток спроса и еще большее сокращение предложения.
«Сейчас не исключена еще одна волна ажиотажного спроса на квартиры в новостройках, особенно, в тех регионах, где льготную ипотеку не будут продлевать, — комментирует Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи». — Неопределенность, которая сейчас существует в отношении ипотечной политики, создает повышенный спрос среди покупателей, но с другой стороны, останавливает девелоперов — они сейчас с большей осторожностью строят планы по выводу новых проектов. Что мешает рынку прийти к стабильности и определенности».
В то же время, по данным исследования «РИА Новости», ипотека в Ханты-Мансийском автономном округе одна из самых доступных в стране. Регион занимает третье место из всех субъектов Российской Федерации. В 2020 году здесь могли приобрести квартиру в ипотеку более 56% семей.
Это, как отмечают специалисты компании «Этажи», связано с тем, что в среднем, по тому же Сургуту стоимость квадратного метра в новостройках выросла гораздо менее ощутимо, чем даже в среднем по стране. Так, за 12 месяцев (с февраля прошлого года) стоимость жилья поднялась на 10 процентов — до70,2 тысяч рублей за «квадрат», — тогда как по России рост цен на недвижимость составил почти 23 процента.
«Мы полагаем, что сейчас цены на жилье постепенно замедляется вместе со стабилизацией рынка ипотеки. До конца полугодия прогнозируем повышение максимум на уровне 5-7 процентов, но, конечно, все будет зависеть от решения правительства по ипотечной политике. Однако, откладывать покупку жилья не стоит. После отмены господдержки стоимость жилья может быть сильно и не взлетит, но увеличится стоимость самого кредита — повысится процентная ставка. Поэтому важно успеть оформить ипотеку до 1 июля 2021-го. К тому же для сургутян в «Этажах» действуют сейчас дополнительные скидки по ставке. Покупателям, при сотрудничестве с «Этажами», будут доступны квалифицированный аудит всех застройщиков, беспристрастная оценка при подборе недвижимости и юридическое сопровождение сделки», — отмечают эксперты компании.