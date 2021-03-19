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​Топ-5 рисков, с которыми сталкиваются покупатели загородных участков

Сельская ипотека в 2020-м спровоцировала рост спроса на загородную недвижимость

​Топ-5 рисков, с которыми сталкиваются покупатели загородных участков

Сельская ипотека в 2020-м спровоцировала рост спроса на загородную недвижимость. Число сделок выросло в два раза, отмечают крупнейшие российские банки. Эксперт компании «Этажи» Иван Гергало рассказал, какие риски могут поджидать покупателей загородных участков.

Возможность потери права собственности

Случаи, когда после покупки участка вдруг появляются его наследники или истинные собственники, у которых украли имущество – нередки. Чтобы застраховаться от «сюрпризов» – нужно заказать выписку о переходе права собственности. Необходимо проверить не только последнюю сделку, но и все предыдущие: как переходили права от лица к лицу. Стоит особенно насторожиться, если владелец недвижимости менялся раз в год-два.

Запрет на строительство

Всегда нужно проверять, на каких землях находится участок. Вы можете купить землю под строительство, а потом выяснится, что часть территории, например, относится к лесному фонду. Чтобы избежать таких казусов необходимо заказать градостроительный план и посмотреть основные виды использования участка. Желательно делать это с юристом. Ваши планы на участок – строительство дома или дачи, ведение хозяйства – должны совпадать с его «предназначением» по документам.

Отсутствие межевания

Покупая участок, необходимо точно знать его площадь и расположение. Ведь по документам приобретаемая территория может находиться в другом месте и быть меньше, чем заявил собственник, а это весьма критично при высокой стоимости квадратных метров. Поэтому необходимо проверить наличие межевания. Выходить на сделку до того, пока продавец не уточнит площадь – опасно.

Неточные границы

Место, где находится забор, это не всегда точная граница участка. Чтобы избежать в будущем конфликтов с соседями по реальным границам вашей собственности, рекомендуем проверить фактические границы участка согласно координатам, зарегистрированным в Росреестре, с привлечением геодезиста.

Отсутствие коммуникаций

Всегда надо проверять наличие инженерных сетей. Если электричество проводятся в большинстве застраиваемых территорий, то системы водоснабжения и газоснабжения далеко не всегда. А конечная рыночная стоимость участка складывается из наличия сетей или возможности присоединения. Все эти сведения необходимо запрашивать у продавца, но не на словах, а просить документальное подтверждение. Отсутствие сетей чревато потерей времени и немалыми дополнительными расходами.

Конечно, поиск участка для покупки и проверка всех документов занимает немало времени. Выбрать недвижимость под ваши цели и запросы могут помочь эксперты компании «Этажи». Специалисты проверят всю информацию о продаваемом участке и гарантируют вам покупку качественного лота по справедливой цене. Обратиться к экспертам компании можно по ссылке: https://surgut.etagi.com/


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Сегодня в 18:00, просмотров: 196, комментариев: 0
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