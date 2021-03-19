За 2020 год Сибпромстрой построил более 372 тысяч квадратов жилья

Сибпромстрой имеет все шансы прочно закрепиться в ТОП-10 застройщиков России. Напомним, что по результатам работы в прошлом году ведущая строительная компания Сургута заняла шестую строчку федерального рейтинга, составленного Единым реестром застройщиков Российской Федерации, поднявшись в этом профессиональном списке сразу на 46 позиций.

Такой мощный производственный рывок группе компаний Владимира Кожаева и Николая Сторжука удалось сделать за счет рекордного объема введенных в эксплуатацию квадратных метров. За 2020 год Сибпромстрой построил 372,6 тыс. м² жилья, что на целых 260% больше показателя предыдущего года. Из них большая часть – 198 тысяч квадратных метров – была построена на территории Югры.

В текущем году число введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья может даже превысить прошлогодние показатели.

Строительная компания продолжает активно насыщать рынок недвижимости Сургута. Два жилых комплекса, продажи в которых стартовали в начале года (ЖК «Жемчужина Оби» и «Зеленый»), - не предел. На подходе еще три — в восточной части города: на улице Щепеткина неподалеку от набережной Оби, на ул. Мелик-Карамова напротив храма Преображения Господня и на ул. Геологической с видом на парк «За Саймой».

В общей сложности – семь многоквартирных домов, правда, в формате «свечек». Такие варианты зданий пользуются у покупателей большим спросом, чем длинные многоподъездные дома.

Жилой комплекс у парка «За Саймой» находится в высокой степени готовности. Сибпромстрой завершает отделочные работы мест общего пользования и готовит двор к благоустройству, которое начнется, как только позволят погодные условия. Не исключено, что именно этот жилой комплекс с видом на главный парк Сургута станет для Сибпромстроя стартовой площадкой для внедрения новой технологии озеленения. В начале этого года соучредитель компании Николай Сторожук рассказал о том, что компания намерена высаживать на территориях новых жилых комплексов не саженцы, а взрослые деревья. Условия для этого уже созданы: наняты специалисты и закуплена необходимая техника.

Примечательный факт: в отделке фасадов этого ЖК Сибпромстрой отказался от фирменных желтых и оранжевых цветов, использовав зеленый и мятный. Такое колористическое решение позволило застройщику гармонично вписать высотки в антураж парка и домов первых массовых серий, расположенных по соседству.

Впрочем, в Сибпромстрое не исключают, что продажи квартир в этом ЖК начнутся только осенью. Причина – еще одно новаторство СПС нынешнего года. Теперь компания продает квартиры только с отделкой, а по желанию заказчика – и меблированными. Но с учетом дефицита специалистов-отделочников на рынке труда Сургута доведение квартир до «товарного» вида может затянуться до сентября.

ЖК на ул. Мелик-Карамова пока строится. Но с учетом высоких производственных темпов компании ввод в эксплуатацию и этого объекта возможен если не в конце текущего, то уже в начале следующего года.