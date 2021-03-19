16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6582   EUR  88,1173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сибпромстрой продолжает насыщать рынок недвижимости Сургута

За 2020 год Сибпромстрой построил более 372 тысяч квадратов жилья

​Сибпромстрой продолжает насыщать рынок недвижимости Сургута

Сибпромстрой имеет все шансы прочно закрепиться в ТОП-10 застройщиков России. Напомним, что по результатам работы в прошлом году ведущая строительная компания Сургута заняла шестую строчку федерального рейтинга, составленного Единым реестром застройщиков Российской Федерации, поднявшись в этом профессиональном списке сразу на 46 позиций.

Такой мощный производственный рывок группе компаний Владимира Кожаева и Николая Сторжука удалось сделать за счет рекордного объема введенных в эксплуатацию квадратных метров. За 2020 год Сибпромстрой построил 372,6 тыс. м² жилья, что на целых 260% больше показателя предыдущего года. Из них большая часть – 198 тысяч квадратных метров – была построена на территории Югры.

В текущем году число введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья может даже превысить прошлогодние показатели.

Строительная компания продолжает активно насыщать рынок недвижимости Сургута. Два жилых комплекса, продажи в которых стартовали в начале года (ЖК «Жемчужина Оби» и «Зеленый»), - не предел. На подходе еще три — в восточной части города: на улице Щепеткина неподалеку от набережной Оби, на ул. Мелик-Карамова напротив храма Преображения Господня и на ул. Геологической с видом на парк «За Саймой».

В общей сложности – семь многоквартирных домов, правда, в формате «свечек». Такие варианты зданий пользуются у покупателей большим спросом, чем длинные многоподъездные дома.

Жилой комплекс у парка «За Саймой» находится в высокой степени готовности. Сибпромстрой завершает отделочные работы мест общего пользования и готовит двор к благоустройству, которое начнется, как только позволят погодные условия. Не исключено, что именно этот жилой комплекс с видом на главный парк Сургута станет для Сибпромстроя стартовой площадкой для внедрения новой технологии озеленения. В начале этого года соучредитель компании Николай Сторожук рассказал о том, что компания намерена высаживать на территориях новых жилых комплексов не саженцы, а взрослые деревья. Условия для этого уже созданы: наняты специалисты и закуплена необходимая техника.

Примечательный факт: в отделке фасадов этого ЖК Сибпромстрой отказался от фирменных желтых и оранжевых цветов, использовав зеленый и мятный. Такое колористическое решение позволило застройщику гармонично вписать высотки в антураж парка и домов первых массовых серий, расположенных по соседству.

Впрочем, в Сибпромстрое не исключают, что продажи квартир в этом ЖК начнутся только осенью. Причина – еще одно новаторство СПС нынешнего года. Теперь компания продает квартиры только с отделкой, а по желанию заказчика – и меблированными. Но с учетом дефицита специалистов-отделочников на рынке труда Сургута доведение квартир до «товарного» вида может затянуться до сентября.

ЖК на ул. Мелик-Карамова пока строится. Но с учетом высоких производственных темпов компании ввод в эксплуатацию и этого объекта возможен если не в конце текущего, то уже в начале следующего года.


нравится (3) не нравится (3)
Сегодня в 13:28, просмотров: 415, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте отремонтируют шесть бесхозных проездов 1424
  2. ​Эксперты не обнаружили больших угроз природе при утечке газа у СИБУРа 1052
  3. ​Не-архитектор как шанс 992
  4. ​Если не менять кадры строительного блока здесь и сейчас, то перемен в архитектурной области в Сургуте ждать не придется 863
  5. «СибурТюменьГаз» привлек водолазов к работе на месте ЧП под Нижневартовском 818
  6. ​В Сети распространяют слухи об «уголовке» против топ-менеджера «Сибпромстроя» 731
  7. ​В Сургуте на свет появились тройняшки 671
  8. ​Вадим Демидов: «В каком-то смысле это альбом для музыкантов — им тут не должно быть скучно» 618
  9. ​Путин вызвал Байдена на дуэль. Тот отказался 569
  10. Миф подтвердился: вартовский инцидент с медведем попал в немецкий таблоид «Bild» 553
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 16119
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9756
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7580
  4. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7323
  5. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7163
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5261
  7. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 5059
  8. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 4073
  9. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 3994
  10. ​«Ну какова красота!» 3732
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 16119
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13642
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9756
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9530
  5. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 9008
  6. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8995
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8540
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8303
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7779
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7730

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика