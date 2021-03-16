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​Топ-6 причин почему у вас не купят квартиру

Почему покупатели квартиру смотрят, а на сделку потом не выходят?

​Топ-6 причин почему у вас не купят квартиру

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в 21 крупном городе по итогам февраля 2021 года составил 67,7 тыс. рублей. За месяц, по данным аналитиков «Этажи», прирост цены составил 0,5%, а за год — 6,8%. Сейчас эксперты компании рекомендуют не откладывать продажу квартиры — цены высокие, а из-за дефицита предложения можно быстро продать любой объект. И рассказывают о нетривиальных, но частых причинах почему покупатели смотрят квартиры, но не хотят выходить на сделки.

Начнем с самых безобидных.

Квартира с историей. Ванная облеплена наклейками из 2000-х, швы у плитки покрылись плесенью, а где-то видно что пару лет назад квартиру затопили соседи — на первый взгляд мелочи, а впечатление у покупателя портит, особенно у тех, кто не планирует сразу переделывать ремонт, отмечают специалисты по недвижимости.

Совет от «Этажей»: пройдитесь по квартире перед началом продажи, критически оцените состояние. Можно сделать легкий косметический ремонт: освежить обои, покрасить потолок — все это можно сделать и с очень маленьким бюджетом, зато покупатели будут уже «примерять» квартиру на себя, а не рассматривать кто и как здесь жил. Но перестараться с ремонтом тоже не стоит.

Перепланировка. Если с самовольной перепланировкой все однозначно — банки не одобряют на такие квартиры ипотеки, то в последнее время все сложнее стало продавать квартиру с уже одобренным апгрейдом. Покупатели опасаются, что планировка может быть одобрена не совсем честно, через знакомых, например, и из-за этого начнутся в дальнейшем проблемы.

Совет от «Этажей»: если перепланировка и ремонт сделаны «на совесть», то можно показать документы будущим покупателям и рассказать, если набрались компетенций за время перепланировки, почему в этой стене можно было сделать широкий проем, а в той — уже нельзя.

Дети — цветы жизни. Еще одна причина, которая часто останавливает покупателей, — это дети-собственники и вложенный маткапитал в квартиру. Родители обязаны уведомить органы опеки и попечительства о планируемой продаже жилплощади и получить от них письменное разрешение на сделку. На оформление документов может уйти месяц — далеко не все готовы столько ждать, особенно если на примете есть альтернативные варианты покупки. При ранее использованном материнском капитале ситуация может быть еще сложнее, родители обязаны выделить детям долю, если этого не произошло, а квартиру продали, органы опеки могут «развернуть» сделку.

Совет от «Этажей»: изучите законодательные тонкости при такой продаже или обратитесь к специалисту, который сможет подготовить все необходимые бумаги заранее.

Соседи — милейшие люди. О соседях стоит говорить либо хорошо, либо ничего. В подробностях рассказывать, как с ними живется, и кто из них «самый громкий» — не лучшая тактика. Увы, продавец не может повлиять на контингент проживающий в доме, улице или районе.

Срочная продажа. Один из главных вызывающих сомнение факторов у покупателей — это быстрое решение о продаже недвижимости после ее наследования. По закону право владения квартирой в таком случае может быть оспорено ближайшими родственниками в судебном порядке в течение трех лет.

Совет от «Этажей»: стоит выждать необходимые три года, а в это время, чтобы квартира не была «чемоданом без ручки», можно сдать ее в аренду. Кстати, если это единственная жилплощадь, то по истечении трех лет вам ещё не придется платить налог на прибыль после ее продажи, если в собственности квартира не одна, то налог не взимается только при продаже после пяти лет владения.

«Я только узнать». Есть продавцы которые не до конца решили надо ли им продавать квартиру или нет. Таким «необязательным» может показаться и неопытный продавец, который только-только решил заняться реализацией своей недвижимости.

Совет от «Этажей»: для начала, конечно, стоит определиться с намерениями. Узнать за сколько сейчас можно продать аналогичную вашей квартиру можно благодаря бесплатной аналитике на сайте «Этажей» или при оценке недвижимости экспертами. Если вы твердо решили, что будете продавать жилье, то, чтобы показать свои серьезные намерения покупателям, стоит сразу собрать необходимый пакет документов на квартиру: узаконить перепланировку, если она есть; выписать зарегистрированных жильцов; заказать актуальную выписку из ЕГРН; заверить у нотариуса письменное заявление супруга или супруги о согласии на продажу квартиры; и, если среди собственников есть несовершеннолетние, подготовить пакет документов (7 документов) для оперативной подачи заявления в органы опеки и попечительства. С такой подготовкой и помощью опытных специалистов компании «Этажи» удастся избежать ситуаций, которые отрицательно сказываются на продаже и быстро выйти на сделку.


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16 марта в 18:00, просмотров: 1500, комментариев: 0
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