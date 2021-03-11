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​Эксперты рассказали, что принесет весна рынку недвижимости

Что будет с ценами на недвижимость и ждать ли новые проекты новостроек в Сургуте этой весной

​Эксперты рассказали, что принесет весна рынку недвижимости

Спрос на квартиры в новостройках Сургута в феврале 2021-го вырос на 29% по сравнению с февралем прошлого года, сообщают аналитики компании «Этажи». Однако дефицит нового жилья городу не грозит, уверены эксперты, девелоперы уже начали выводить на рынок новые проекты. Единственное, что омрачает ситуацию для покупателей, — рост цен продолжится как минимум до конца полугодия.

По итогам февраля 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сургута достигла 70,2 тысяч рублей. За месяц, по данным компании «Этажи», цены поднялись на 2 процента, а за 12 месяцев взлетели почти на 10 процентов.

«Мы приближаемся к завершению программы господдержки по ипотеке на новостройки, сейчас цены будут расти, так как есть большой спрос. Буквально на днях мы наблюдали как застройщики подняли цены на свои квартиры, а глядя на динамику цен с начала господдержки (с середины апреля 2020-го) по март 2021-го, можно с уверенностью сказать, что до июля стоимость жилья точно не снизятся, только вырастет. Так за 10 месяцев цены на однокомнатные квартиры в Сургуте выросли заметнее всего — на 7 процентов, «двушки» в новостройках подорожали на 6 процентов. Но именно такие лоты составляют «ядро» спроса, на них приходится 90 процентов от общих продаж в сегменте. Так что дешевле не будет», — комментирует Лиана Кудрявцева, ведущий специалист по работе с застройщиками компании «Этажи».

При этом, как отмечают специалисты, покупатели сократили время выхода на сделку более чем в два раза — квартиры раскупают за две недели.

«В спокойное, не ажиотажное время сделка закрывается в среднем в течение 45 дней, но этот февраль был богат на быстрые решения покупателей — время сократилось до 15 дней. Квартиры «улетают». Однако, благодаря активности строительных компаний с начала года объем предложения не уменьшается, сейчас он, по сравнению с прошлогодним февралем даже стал больше примерно на 15%», — отмечает Кудрявцева.

Так, по данным департамента новостроек компании «Этажи», на 2021 год запланированы старты 10 проектов, это и «премьерные» объекты, и новые очереди в уже реализующихся жилых комплексах. Только на март-апрель запланированы как минимум четыре старта на улицах: Усольцева, Ивана Захарова, Монтажников и на Комсомольском проспекте.

«Восстановить экспозицию до объемов начала «сытого» 2019 года новые проекты не смогут, — полагает эксперт, — но показатели конца 2019 обогнать удастся примерно на 23%. Если вы не торопитесь заселяться, то лучше, конечно, покупать квартиру на этапе котлована. Таким образом удастся сэкономить существенную сумму. Разница между ценами на одну и ту же квартиру, но в доме на начальном этапе строительства и в уже практически готовом корпусе может достигать от 15 до 40 процентов. К тому же сейчас, благодаря эскроу-счетам, такие сделки можно считать безопасными. В любом случае, приобрести жилье в новостройках лучше до июля, опять же из-за пока действующей господдержки. После окончания программы велик риск, что ставки ипотеке вырастут».

Помочь с подбором самого надежного и выгодного варианта квартиры в новостройке могут специалисты компании «Этажи». К тому же для сургутян в «Этажах» действуют преференции по ипотеке — дополнительная скидка по ставке. Также при сотрудничестве со специалистами покупателям становятся доступны юридическое сопровождение сделки, квалифицированный аудит всех застройщиков города и беспристрастный экспертный подход в поиске недвижимости.


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11 марта в 18:00, просмотров: 1485, комментариев: 1
Комментарии:
Юный пенсионер
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Сегодня в 10:44
Забыли написать цену услуг этих "экспертов" из "Этажей" - почти 100 000 рублей, чтобы не самому пойти в МФЦ с документами, и не дать 10 000 рублей юристу для проверки квартиры. При покупке в ипотеку и вовсе банк сам проверяет квартиру.

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