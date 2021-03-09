Вы купили квартиру? Можете получить налоговый вычет

Если вы совершили покупку недвижимости или её доли, взяли ипотеку или сделали покупку за собственные деньги, то государство вернет уплаченный вами налог с учетом ваших расходов.
Вы сможете получить имущественный налоговый вычет, если вы:
● построили дом, купили квартиру, комнату или долю в жилье;
● оплачиваете или уже выплатили проценты по ипотечному кредиту;
● оплатили строительные и отделочные материалы;
● оплатили работы/услуги для стройки и отделки;
● заплатили за проектно-сметную документацию;
● купили земельный участок с жилым домом;
● оплатили подключение к инженерным сетям, коммуникациям.
Вычисление суммы налогового вычета происходит по такой схеме
Максимальная сумма для расчета вычета за покупку недвижимости и отделку – 2 млн. рублей, а за проценты по ипотеке – 3 млн. рублей.
Таким образом, вы можете вернуть 13% от этих сумм, а это до 650 000 рублей.
Налоговый вычет можно разделить на несколько покупок
Пример разделения налогового вычета на две покупки недвижимости
Для получения имущественного налогового вычета необходимо, чтобы недвижимость находилась в РФ и у налогоплательщика была российская прописка.
Важно учесть: вычет за отделку и ремонт не увеличивает общую сумму вычета, а входит в вычет за покупку жилья (2 млн. рублей)!
Какие документы необходимы для возврата налога
● паспорт;
● заявление на налоговый вычет;
● декларация 3-НДФЛ;
● справка 2-НДФЛ за необходимый период;
● копия договора купли-продажи/долевого участия;
● выписка из ЕГРН (или акт приема-передачи);
● справка об уплаченных по ипотеке процентах (требуется при оформлении вычета за проценты);
● банковские реквизиты для перечисления средств.
- Право на получение имущественного налогового вычета появляется у налогоплательщика с момента приобретения имущества с учетом произведенных расходов, - поясняют эксперты компании “Этажи”.
К примеру, моментом приобретения имущества является:
●при приобретении жилья по договору купли-продажи - момент регистрации права собственности;
●при приобретении прав на жилье в строящемся доме - момент подписания акта приема-передачи или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства.
Пока законопроект, упрощающий подачу документов, не принят и для получения вычета по-прежнему необходимо предоставить все необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие расходы, согласно которым и появилось право на вычет.
Юристы компании «Этажи» помогут правильно составить декларацию 3-НДФЛ, рассчитать налог к возмещению или уплате, сформировать пакет документов и направить в налоговую инспекцию.
При приобретении имущества в общую совместную собственность дополнительно предоставляют:
● копию свидетельства о браке;
● заявление от супругов, если они распределили вычет между собой.
Также по действующему порядку необходимо заявление на возврат, в котором указывают реквизиты счета, на который вы хотели бы получить возврат НДФЛ. При этом с оригиналов документов нужно снять копии, и при необходимости документы попросят предоставить для сверки.