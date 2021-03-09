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​Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости в 2021 году?

Вы купили квартиру? Можете получить налоговый вычет

​Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости в 2021 году?

Если вы совершили покупку недвижимости или её доли, взяли ипотеку или сделали покупку за собственные деньги, то государство вернет уплаченный вами налог с учетом ваших расходов.

Вы сможете получить имущественный налоговый вычет, если вы:

● построили дом, купили квартиру, комнату или долю в жилье;

● оплачиваете или уже выплатили проценты по ипотечному кредиту;

● оплатили строительные и отделочные материалы;

● оплатили работы/услуги для стройки и отделки;

● заплатили за проектно-сметную документацию;

● купили земельный участок с жилым домом;

● оплатили подключение к инженерным сетям, коммуникациям.

Вычисление суммы налогового вычета происходит по такой схеме

Максимальная сумма для расчета вычета за покупку недвижимости и отделку – 2 млн. рублей, а за проценты по ипотеке – 3 млн. рублей.

Таким образом, вы можете вернуть 13% от этих сумм, а это до 650 000 рублей.

Налоговый вычет можно разделить на несколько покупок

Пример разделения налогового вычета на две покупки недвижимости

Для получения имущественного налогового вычета необходимо, чтобы недвижимость находилась в РФ и у налогоплательщика была российская прописка.

Важно учесть: вычет за отделку и ремонт не увеличивает общую сумму вычета, а входит в вычет за покупку жилья (2 млн. рублей)!

Какие документы необходимы для возврата налога

● паспорт;

● заявление на налоговый вычет;

● декларация 3-НДФЛ;

● справка 2-НДФЛ за необходимый период;

● копия договора купли-продажи/долевого участия;

● выписка из ЕГРН (или акт приема-передачи);

● справка об уплаченных по ипотеке процентах (требуется при оформлении вычета за проценты);

● банковские реквизиты для перечисления средств.

- Право на получение имущественного налогового вычета появляется у налогоплательщика с момента приобретения имущества с учетом произведенных расходов, - поясняют эксперты компании “Этажи”.

К примеру, моментом приобретения имущества является:

●при приобретении жилья по договору купли-продажи - момент регистрации права собственности;

●при приобретении прав на жилье в строящемся доме - момент подписания акта приема-передачи или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства.

Пока законопроект, упрощающий подачу документов, не принят и для получения вычета по-прежнему необходимо предоставить все необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие расходы, согласно которым и появилось право на вычет.

Юристы компании «Этажи» помогут правильно составить декларацию 3-НДФЛ, рассчитать налог к возмещению или уплате, сформировать пакет документов и направить в налоговую инспекцию.

При приобретении имущества в общую совместную собственность дополнительно предоставляют:

● копию свидетельства о браке;

● заявление от супругов, если они распределили вычет между собой.

Также по действующему порядку необходимо заявление на возврат, в котором указывают реквизиты счета, на который вы хотели бы получить возврат НДФЛ. При этом с оригиналов документов нужно снять копии, и при необходимости документы попросят предоставить для сверки.


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09 марта в 18:00, просмотров: 1360, комментариев: 0
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