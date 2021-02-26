16+
Логотип Сиапресс
USD  74,4373   EUR  90,3743  

Новости

Больше новостей
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?
Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута
Комментировать
0
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
2
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Кто станет главой Сургута?

Юрий Валгушкин 16%

Алла Сыч 13.3%

Андрей Филатов 58%

Не знаю 12.7%

Всего голосов: 150

Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Не могу получить одобрение по ипотеке, что делать?»: эксперты рассказали, как правильно оформлять кредит

Как получить одобрение по ипотеке на выбранную квартиру

​«Не могу получить одобрение по ипотеке, что делать?»: эксперты рассказали, как правильно оформлять кредит

Выбрать квартиру для покупки — это только полдела. Нужно еще получить одобрение по ипотеке. Эксперты компании «Этажи» рассказали, по каким причинам могут отказать в кредите и как с этим бороться.

1. Кредитная история

Банки, как правило отказывают клиентам у которых просроченные платежи по старым займам, судебные разбирательства по кредитным договорам. Всё это отражается на кредитной истории заёмщика. Однако, говорят специалисты, кредитную историю можно улучшить, если доказать, что ошибка в документе допущена банком, а платеж был внесен вовремя.

2. Долги

Если у клиента есть долги: неоплаченный штраф ГИБДД, просроченные квитанции за коммунальные услуги или долги по алиментам, вероятность отказа в кредите увеличивается в разы, уверены эксперты. Задолженности следует погасить.

3. Проблемы с работой

Даже если заемщик получает зарплату стабильно, это не гарантирует ему 100% одобрение по ипотеке, если в компании, где он работает, временные трудности. Например, на предприятии оптимизация, отделы расформировывают, штат сокращают. Эксперты просто советуют подождать, когда все процессы в организации завершатся, и только после этого обращаться в банк.

4. Неверная стратегия

Отправлять заявку на получение ипотеки надо сначала банкам, предоставляющим кредит по более высокой ставке, а потом уже по самой низкой. Не наоборот. Банки видят историю одобрений, поэтому, если человеку готовы дать кредит несколько организаций (даже по высокой ставке), то вероятность того, что ему одобрят займ и по низкой ставке — повышаются.

5. Указание неполных сведений

В большинстве банков можно подать заявку на кредит по упрощенной схеме, однако эксперты компании «Этажи» советуют указывать для кредитора как можно больше сведений. Процент одобрений среди подробных анкет выше.Так, нельзя скрывать информацию о детях. Как говорят эксперты, зачастую люди, имеющие детей, оказываются более ответственными заемщиками, чем бездетные.

Работа с кредитной историей, исправление ошибок в документах и составление анкет для кредиторов требует много времени и сил. Помочь с получением ипотеки могут эксперты компании «Этажи». Специалисты изучат и улучшат вашу кредитную историю, составят анкеты для банков и оформят для вас ипотеку. С «Этажами» шанс получить одобрение выше на 20%, к тому же банки-партнеры компании предоставляют кредиты по сниженным ставкам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:00, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 2588
  2. ​Так холодно было только в 1912: синоптики зарегистрировали температурный рекорд в Югре 1159
  3. ​После гибели вахтовика на буровой «Лукойла» начата процессуальная проверка 1060
  4. ​Навального увезли из московского СИЗО. Адвокаты не знают, куда 1007
  5. ​В Ханты-Мансийске произошел пожар в торговом центре 940
  6. ​Не хватает до зарплаты? Югорчане стали брать почти в 1,5 раза больше микрозаймов 927
  7. Регионы «тюменской матрешки» остро нуждаются в дворниках 608
  8. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 559
  9. ​Сургут определится с новым градоначальником завтра 550
  10. ​Пенсии россиян подрастут в апреле 543
  1. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9937
  2. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 7969
  3. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 6894
  4. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 5942
  5. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 5518
  6. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 5425
  7. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 5171
  8. ​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка 4579
  9. ​Студенты нижневартовского вуза рассказали, что их привлекают к политическому пиару 3898
  10. ​В Югре на корпоративе в честь 23 февраля произошло убийство 3618
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20231
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13869
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13311
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 11034
  5. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10762
  6. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 10489
  7. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10414
  8. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 10034
  9. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 9985
  10. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 9937

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика