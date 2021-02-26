Как получить одобрение по ипотеке на выбранную квартиру

Выбрать квартиру для покупки — это только полдела. Нужно еще получить одобрение по ипотеке. Эксперты компании «Этажи» рассказали, по каким причинам могут отказать в кредите и как с этим бороться.

1. Кредитная история

Банки, как правило отказывают клиентам у которых просроченные платежи по старым займам, судебные разбирательства по кредитным договорам. Всё это отражается на кредитной истории заёмщика. Однако, говорят специалисты, кредитную историю можно улучшить, если доказать, что ошибка в документе допущена банком, а платеж был внесен вовремя.

2. Долги

Если у клиента есть долги: неоплаченный штраф ГИБДД, просроченные квитанции за коммунальные услуги или долги по алиментам, вероятность отказа в кредите увеличивается в разы, уверены эксперты. Задолженности следует погасить.

3. Проблемы с работой

Даже если заемщик получает зарплату стабильно, это не гарантирует ему 100% одобрение по ипотеке, если в компании, где он работает, временные трудности. Например, на предприятии оптимизация, отделы расформировывают, штат сокращают. Эксперты просто советуют подождать, когда все процессы в организации завершатся, и только после этого обращаться в банк.

4. Неверная стратегия

Отправлять заявку на получение ипотеки надо сначала банкам, предоставляющим кредит по более высокой ставке, а потом уже по самой низкой. Не наоборот. Банки видят историю одобрений, поэтому, если человеку готовы дать кредит несколько организаций (даже по высокой ставке), то вероятность того, что ему одобрят займ и по низкой ставке — повышаются.

5. Указание неполных сведений

В большинстве банков можно подать заявку на кредит по упрощенной схеме, однако эксперты компании «Этажи» советуют указывать для кредитора как можно больше сведений. Процент одобрений среди подробных анкет выше.Так, нельзя скрывать информацию о детях. Как говорят эксперты, зачастую люди, имеющие детей, оказываются более ответственными заемщиками, чем бездетные.