Сибпромстрой начинает реализацию квартир в малоэтажном жилом комплексе

Сибпромстрой начинает реализацию квартир в ЖК «Зеленый» - малоэтажном (4 этажа) жилом комплексе в западном районе Сургута.

На территории ЖК будет только семь корпусов, строительство пока продолжается. Но квартиры в готовых домах сургутяне бронируют очень активно.

На ажиотаж повлияло место расположения комплекса. Потенциальные новоселы ждут старта продаж именно в этом комплексе с 2018 года.

Такое ожидание вполне оправдано – похожих предложений на рынке недвижимости Сургута не было. Аналогичный жилой комплекс в ближайшем пригороде - в пос. Дорожный - был распродан застройщиком достаточно быстро, даже несмотря на отдаленность от центра и более слабую инфраструктуру. А вот спрос на жилье в комплексах такого формата сохранился, причем - немалый.

Потому компания и решила продолжить эту практику. Более того, сделала предложение еще более привлекательным. Весь набор преимуществ проживания в малоэтажном жилом комплексе с закрытой территорией, обеспеченной системой видеонаблюдения, бесплатными наземными парковками, детскими и спортивными площадками в Зеленом такой же, как и в Дорожном. Дополнительные плюсы - отличная инфраструктура всего района, развитие которой, кстати, на ближайшие годы останется в приоритете городских властей.

А также ремонт самих квартир. Сибпромстрой отказался от практики продавать квартиры без отделки. Теперь к реализации предлагается только жилье в формате «заезжай и живи». Причем уровень ремонта квартир в «Зеленом» - только класса «комфорт».

На предложение действует программа льготной ипотеки с господдержкой.

Записаться на просмотр можно по телефону в Сургуте(3462) 765-737 на сайте компании-застройщика или в офисе Отдела продаж по ул. Есенина, 2. Там же можно проконсультироваться и о других предложениях от застройщика. Напомним, что Сибпромстрой объявил стал продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби».

СПРАВКА:

Место расположения: Западный жилой район, 36 микрорайон - напротив ЖК «Северное сияние» по пути к железнодорожному вокзалу. Изюминкой данного жилого комплекса станет большой парк площадью десять гектар, который Сибпромстрой обустраивает за свой счет и который будет введен осенью этого года.

Инфраструктура: детские и спортивные площадки, в шаговой доступности три детских сада (четвертый в процессе строительства), общеобразовательная школа (еще одна в процессе строительства), школа – детский сад. Два гипермаркета, множество магазинов в формате «у дома», поликлиника, школа олимпийского резерва и проч.