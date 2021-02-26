В Сургуте стартовали продажи в ЖК «Жемчужина Оби» на пересечении ул. Югорской и Югорского тракта.

Это, пожалуй, самый ожидаемый дом от Сибпромстроя. Его строительство началось еще в 2014 году. Изначально предполагалось, что это будет самый высокий жилой дом за Уралом – в сорок этажей высотой более ста метров.

Но в процессе строительства застройщик, досконально изучив покупательский спрос, отказался от этого плана и ограничился 25 этажами (первый – коммерческий). Что, впрочем, тоже немало: в доме 384 квартиры площадью от 35 до 124 квадратных метров.

Однако тянуть с решением о покупке не стоит: дом и квартиры в нем влюбляют в себя с первого взгляда - такого жилья на территории Сургута Сибпромстрой, действительно, еще не возводил.

Прежде всего, уникальность «Жемчужины Оби» - в классе жилья уровня «Комфорт» - от придомовой территории и мест общего пользования с отделкой премиального уровня, паркингом, развитой инфраструктурой до прекрасного вида на реку и город. На крыше здания управляющая компания планирует создать лаундж-зону, которая станет также прекрасным местом для фотосессий.

К тому же Сибпромстрой впервые в Сургуте решил позволить своим покупателям самостоятельно определить количество и конфигурацию помещений внутри квартиры – все они свободной планировки.

Еще один важный момент: горячее водоснабжение в этом доме - централизованное.

Конечно, колоссальная работа застройщика над новым объектом и предложение таких квартир, которых не было ранее у Сибпромстроя, оценивается выше по стоимости жилья, и это того стоит.

Действует программа льготной ипотеки с господдержкой.

Записаться на просмотр можно по телефону в Сургуте(3462) 765-737 на сайте компании-застройщика или в офисе Отдела продаж по ул. Есенина, 2.

СПРАВКА: Класс «Комфорт», 25 этажей, 1 корпус

Место расположения: Восточный район, пересечение ул. Югорской и Югорского тракта

Инфраструктура: подземный паркинг в два уровня, детские и спортивные площадки, коммерческие объекты – магазины, аптека, салон красоты, сервисные компании. Территория для выгула собак.

В пешей доступности – детский сад № 27 «Микки-маус», общеобразовательные школы № 4 и № 45, а также поликлиника, спорткомплекс, бассейн, учреждения дополнительного образования.

Закрытая территория, видеонаблюдение, консьерж. Вид на реку или на город. Проведена централизованная горячая вода, лоджии — отапливаемые.