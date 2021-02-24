Приобретенная недвижимость обеспечивает покупателя как собственным жильем, так и возможностью неплохо на ней заработать

Понятно, что далеко не каждый объект недвижимости автоматически считается сверхудачной покупкой – нужно учитывать множество факторов. Из них стоит выделить пять главных требований грамотного инвестора к будущему вложению средств.

Во-первых, это расположение новостройки и состояние дорожной сети в районе. Можно ли уже сейчас без труда добраться до объекта? Во-вторых, общая инфраструктура, включая социальную, и перспективные планы развития района. В-третьих, лучше выбирать объект со стабильным ростом доходности. Иными словами, готовые квартиры ежегодно должны заметно прибавлять в цене. В-четвертых, наличие и доступность государственных субсидий помогает серьезно оптимизировать собственные затраты при покупке квартиры. И, наконец, самые выгодные из имеющихся на рынке условия кредитования. Если использовать заемные средства, то по минимальным ставкам.

Это несложные и наглядные правила, продиктованные самим рынком недвижимости и давно проверенные на практике. Фактически покупателю предлагается определенный «золотой стандарт» жилищного строительства Югры, который достаточно примерить к застройке. И, желательно, сразу к самой масштабной и перспективной. Например, район «Гидронамыв» в пгт Белый Яр – это свыше 250 тысяч кв м строящегося жилья. Проверим на соответствие идеальным инвестиционным лекалам?

Жилой комплекс «Западный квартал», возводимый группой компаний «ДСК-1», по свой градостроительной сути соединяет город и район. На карту дорожной сети осталось нанести завершающие штрихи в виде готовящегося открытия прямой дороги между Белым Яром и ул. Киртбая непосредственно в Сургуте. Штрих, к слову, очень значительный, соединяющий тишину экологически чистого района с работой городского «муравейника» за считанные минуты. Плюс? Безусловный.

Следующий пункт. «Гидронамыв» – микрорайон комплексной застройки с самыми строгими рамками требований к социальной инфраструктуре. В скором времени район можно будет смело называть современной жилой территорией со школой на 110 мест и двумя детскими садами – на 450 мест. Совокупная площадь общественных зданий и социальных объектов превысит 45 тыс. м². Отмечаем еще один плюс.

Доходность и рост инвестиционной привлекательности квартир в «Западном квартале» – чем это обеспечивается? Вкладывая свои средства в новостройку, инвестор получает естественный гарантированный рост цены на квартиру по мере повышения строительной готовности объекта, а также к моменту его ввода в эксплуатацию, кроме того, пгт Белый Яр достаточно скоро станет частью Сургута.

Доходность действительно привлекательная, но это все же этап подсчета прибыли – для ее получения необходимо сначала вложить средства. Что делать, если пока нет даже первоначального взноса? Сегодня государство, заинтересованное в улучшении демографии и росте экономики, предлагает ощутимые по размеру социальные субсидии. Из них самая распространенная – материнский капитал. С 2020 года сертификаты номиналом в 466 тыс. рублей выдаются уже и за первенца. Практически все банки готовы учитывать материнские сертификаты в качестве первоначального взноса при покупке квартиры. Кроме того, существуют различные жилищные сертификаты и субсидии, которые также можно использовать в большинстве программ кредитования. С первоначальным взносом тоже понятно? Плюс.

Финансово прозрачных и привлекательных вариантов кредитования тоже немало. К примеру, госпрограмма «Сельская ипотека» в ЖК «Западный квартал» обеспечивает всем гражданам в возрасте от 21 до 64 лет ставку на уровне 2,7 процента в течение всего срока кредитования.

Ну и, конечно, вопрос цены и качества жилья. Стоимость квадратного метра в «Западном квартале» начинается от 54 600 руб. – действительно, экология жилой среды при абсолютной экологии бюджета покупателя. Еще плюс: ощутимое снижение последующих затрат на ремонт за счет высокого качества предчистовой отделки квартир. Дом будет сдан уже в IV квартале 2021 года, и продажи идут полным ходом.

Результат посчитать несложно – пять плюсов. Точнее, пять с еще одним плюсом. Приобретая квартиру в ЖК «Западный квартал» напрямую у застройщика, оформить ее в ипотеку можно с помощью ипотечного брокера – быстро и бесплатно, даже без обязательного прежде посещения офиса продаж. А если и условия кредитования подходят, доступна и дистанционная форма подачи заявки на ипотеку.

Пока вы читали до конца, еще одна квартира в «Западном квартале» была забронирована.