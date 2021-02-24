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​«Самостоятельно планирую свой день и свою зарплату», — специалист по недвижимости рассказал, как с нуля стал лидером по выручке за полгода

История успеха Татьяны Богомоловой — лидера среди агентов по недвижимости офиса «Этажей» в Сургуте

​«Самостоятельно планирую свой день и свою зарплату», — специалист по недвижимости рассказал, как с нуля стал лидером по выручке за полгода

История успеха Татьяны Богомоловой, которая за свои первые полгода в компании «Этажи» вышла в лидеры по валовой выручке среди агентов по недвижимости офиса в Сургуте. Татьяна рассказала, как выбрала сферу недвижимости, почему пришла в «Этажи» и как компания повлияла на ее быстрый карьерный и личностный рост.

- Татьяна, вы в компании «Этажи» с июля 2020 года и за полгода стали действительно топовым специалистом. До «Этажей» у вас уже был опыт работы с недвижимостью?

- В 2001 году я полгода работала агентом по недвижимости, но опытом работы это не считаю, особых успехов добиться тогда не удалось. Следующие 18 лет я посвятила ресторанному бизнесу, пройдя путь от менеджера до управляющего. В прошлом году поняла, что всё, к чему стремилась ранее, привело меня в тупик, и пора в своей жизни что-то поменять.

- Как решились вернуться в сферу недвижимости и почему пришли работать именно в «Этажи»?

- Я сама была клиентом компании, не раз продавала и покупала квартиры с «Этажами», знала принцип работы специалистов. Поняла, что тоже хочу помогать людям менять свою жизнь вместе с местом жительства.

- Вы проводите по 8-10 сделок в месяц, это хороший результат и для опытного специалиста, как за такой относительно короткий срок вам удалось наработать необходимые навыки и разобраться в профессии? Не побоюсь этой фразы - в чем ваш секрет успеха?

- Сразу хочу отметить, что никаких особенных секретов у меня нет. Учеба и труд всё перетрут. Когда я только пришла в «Этажи», я прошла их первоначальное обучение и постоянно повышаю квалификацию здесь же. В «Этажах» выстроена простая и понятная система для сотрудников: я понимаю, что мой доход зависит только от меня, а вся работа специалиста автоматизирована в специальной программе – это сильно экономит время и позволяет качественно вести сделку.

- Если в месяц у вас назначено 10 сделок, получается, что в среднем сделка проходит раз в 3 дня, возникает вопрос: какой у вас график работы? Какие условия труда?

- Я посвящаю работе достаточно много времени, но это исключительно мой выбор. В среднем работаю по 10 часов в день, но в воскресенье всегда беру выходной. Рутинной эту работу не назовешь, не бывает, чтобы всё рабочее время я находилась в офисе, у меня много задач – звонки, показы. Все клиенты уникальны, я стараюсь вникать в каждую историю. Я всегда самостоятельно планирую свой день и планирую свою зарплату. Коллектив в компании прекрасный, думаю на это влияет тот факт, что здесь работа для всех действительно в удовольствие, все приходят сюда по своему желанию, все хорошо зарабатывают и реализуются как профессионалы.

- Компания «Этажи» как-то способствует реализации своих специалистов?

- Да, компания вообще ценит своих сотрудников и помогает развиваться в разных направлениях. Помимо курсов повышения квалификации, которые нам предлагает сама компания, мы всегда можем предлагать свои идеи, вносить инновации в работу - руководители готовы к диалогу и всегда идут навстречу и помогают.

- Какой совет вы бы дали людям, которые хотят работать в сфере недвижимости, но боятся сделать первый шаг?

- Жизнь слишком коротка, чтобы сомневаться. Никогда не поздно изучить новую профессию и пойти по новому пути, благо сейчас у нас такие возможности есть. Я оставила свою стабильную и привычную работу, рискнула и не прогадала. Помимо хорошего заработка я получаю много слов благодарности от своих клиентов за помощь и комфортную сделку. Это очень мотивирует и делает меня по-настоящему счастливой, ведь моя работа заключается в качественной помощи людям, и они это чувствуют. Мои клиенты уже рекомендуют меня своим знакомым как хорошего специалиста, это высшая похвала и большой толчок к дальнейшей работе. Кстати, сейчас я создаю свою команду, с которой буду делиться опытом: расскажу, как я начинала и как работаю сейчас и научу, как прийти к такому результату еще быстрее.


нравится (21) не нравится (6)
24 февраля в 18:00, просмотров: 2163, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
24 февраля в 18:37
Осторожно – секта!

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