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​Инвестиции в недвижимость Сургута начали себя оправдывать

К концу 2020 года цены на квартиры в Сургуте показали значительный рост

​Инвестиции в недвижимость Сургута начали себя оправдывать

Хорошая новость для владельцев жилой недвижимости в Сургуте. К концу 2020 года цены на квартиры показали значительный рост. За последний месяц стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась по ряду позиций на 15 процентов, что, однако, не помешало большинству теперь уже бывших владельцев продать квартиры даже по выросшим ценам.

Внятных предложений к концу года на вторичном рынке жилья Сургута по состоянию на 21 декабря практически не осталось - такого ажиотажа на рынке не было уже давно. К примеру, если рассматривать самые ходовые квартиры – двухкомнатные в панельных домах, то в базе одного из популярных федеральных агентств недвижимости их практически не осталось. По фильтру «двухкомнатная квартира в Сургуте» без дополнительного параметра «район» сайт агентства недвижимости выдает 213 вариантов, из которых большая часть – квартиры в поселках Сургутского района.

Средняя цена за не требующую ремонта «двушку» в центральных районах в среднем составляет уже пять миллионов рублей. Для сравнения: всего два года назад можно было найти аналогичный вариант и дешевле четырех миллионов, порой значительно – на 20, а порой и 30 процентов.

Эксперты объясняют эту динамику шквальным ростом спроса сургутян на инвестиционный доход. Вложения в недвижимость многие граждане продолжают считать наиболее надежным видом инвестирования, тем более в сегодняшней нестабильной ситуации на рынке ценных бумаг. А в ближайшее время, когда рассчитывать на внятные дивиденды «голубых фишек» не приходится, инвестиции в недвижимость стали еще и более доходным инструментом.

Причем не только на вторичном рынке жилья, но и на первичном. Тенденция по росту стоимости квадратного метра жилья в Сургуте может сохраниться еще и в следующем году. Главным стабилизатором роста цен на новостройки Сургута все это время выступал Сибпромстрой, который уже практически десять лет даёт местному рынку много жилья (за исключением провального прошлого года, но мы об этом неоднократно рассказывали ранее). В этом году компания планировала ввести в эксплуатацию на территории Югры более двухсот тысяч квадратных метров жилья, но производственные показатели пришлось скорректировать в меньшую сторону. Однако большинству жителей Сургута, уже являющихся собственниками недвижимости, это сокращение пошло в плюс: стоимость их имущества выросла.

И есть предпосылки, что растущий тренд сохранится. Застройщики уже объявляют о повышении цен на объектах, которые пока только планируют вводить в реализацию. К примеру, квартиры в малоэтажном ЖК «Зеленый» от Сибпромстроя в районе железнодорожников будут стоить по ряду позиций до 20 процентов дороже от ранее определенного показателя. По более высокой цене будут продаваться и квартиры в, пожалуй, лучшей новостройке города на Югорском тракте, планировавшейся как 40-этажке (Сибпромстрой назвал ее «Жемчужина Оби»).

Впрочем, более высокую цену конкретно в этих жилых комплексах можно объяснить не только ростом цен на недвижимость в целом из-за роста спроса. Еще два аргумента: более высокий класс жилья по сравнению с другими предложениями этого застройщика, а также дефицит предложений на рынке недвижимости, в данном случае – и на первичном.

Массового ввода жилья в Сургуте не стоит ожидать не только в текущем и следующем году. Вероятнее всего, что ситуация с минимальными вводами (100-150 тысяч квадратных метров в год – в лучшем случае) продолжится и в ближайшие три-пять лет, а далее еще и усугубится. Дело в том, что свободных земельных участков под жилищное строительство в городе практически не осталось, а территории, которые идут под реновацию – с аварийным жильем, в большинстве своем отдаются под общегородские пространства. Что, кстати, также позитивно влияет на стоимость недвижимости в крупнейшем муниципалитете Югры.

Справка: Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры в капитальном многоквартирном доме на окраине Сургута сегодня составляет 4,5 миллиона рублей. За эту же сумму и даже меньше год назад можно было приобрести жилплощадь и в 80 квадратов в хорошем районе, например – на ул. Лермонтова, правда, под ремонт. Стоимость трехкомнатной квартиры класса «заезжай и живи» в аналогичных районах составляла примерно пять миллионов рублей.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 653, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:25
Если это реклама, то можно понять, что инвестиции в недвижимость это хорошие вложения. На самом деле такие инвестиции тоже имеют недостатки и риски. Всё-таки в Сургуте медленно, но верно надувается «мыльный пузырь» на рынке жилья. Нет предложений на вторичном рынке. Так ввиду роста цен на жилье многие придерживают инвестиционные квартиры до лучших времен. Далее, реальная инфляция денег, вложенных в инвестиционные квартиры. И ещё много много факторов. Ликвидность квартир по желаемым ценам, как правило, невелика. Квартиру ещё надо продать.Квартиры может быть придётся экспонировать и год, и два, пока найдётся покупатель. Поэтому лучшие ликвидные инвестиции «всех времён и народов»: депозиты в банках: в рублях, в долларах, в евро и в золоте. Если такие активы имеются у рядового обывателя. Что вызывает сомнения. У не рядового обывателя интерес вложений в инвестиционные квартиры, кажется, прошёл лет десять назад. Не реклама.

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