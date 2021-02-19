«Этажи» вошли в топ наравне с ИКЕА и Ozon

Группа компаний HeadHunter представила ежегодный «Рейтинг работодателей России -2020». В категории крупнейших компаний (более 5000 человек) “Этажи” разместились в рейтинге рядом с такими известными брендами как IKEA и Ozon, которые опередили компанию всего на 1 и 0,6 баллов соответственно, и заняли 25 место, и первое в своей отрасли в этой же категории.

Оценка производилась по трем показателям: эффективность деятельности и развитость HR-подразделения, мнение сотрудников компании и мнение соискателей, ищущих работу.

В прошлом году “Этажи” были на 54 месте в общем рейтинге, и на третьем в отрасли "Строительство и недвижимость" среди крупнейших компаний. Сейчас компания объединяет около 16 000 сотрудников, что почти на 30% больше, чем в конце 2019 года.

“Компания дает все условия для развития, и каждый может пройти успешный путь, не ограничивая свой доход какими-либо рамками. В “Этажах” выстроены и автоматизированы рабочие процессы, что позволяет в кратчайшие сроки проводить сделки, гарантируя их безопасность для клиентов!” - сообщает Иван Карсеев, эксперт по недвижимости компании “Этажи” в Сургуте.