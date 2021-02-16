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​Почти половина покупателей квартир готовы заплатить за «умный» дом не более 10 тыс. рублей

Метрологический центр компании Брусника изучил спрос на «умные» дома

​Почти половина покупателей квартир готовы заплатить за «умный» дом не более 10 тыс. рублей

Метрологический центр компании Брусника провел исследование, посвященное осведомленности и предпочтениям жителей в области «умных» домов. Опрос проводился в пяти городах присутствия застройщика (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Видное). В нем приняли участие более 1,7 тыс. человек.

Исследование показало, что в представлениях жителей «умный» дом в первую очередь ассоциируется с функциями комфорта — регулированием микроклимата, удаленным управлением бытовыми приборами, освещением, розетками. Однако приоритетными для большинства респондентов остаются опции, связанные с безопасностью и защитой от непредвиденных ситуаций. 82% жителей хотели бы, чтобы «умный» дом в первую очередь контролировал протечки, наблюдал за происходящим во дворе и сигнализировал о пожаре.

В ходе исследования более глубоко была проанализирована одна из наиболее популярных потребностей — дистанционного открывания дверей подъезда и ворот паркинга со смартфона. Удобной ее признали 84% респондентов. 63% опрошенных даже готовы отказаться от домофонов, если уведомления будут поступать сразу на мобильный.

В то же время вызывать лифт, открывать окна, шторы и жалюзи жители предпочитают самостоятельно. Эти функции больше половины участников опроса посчитали ненужными. По мнению респондентов, обойтись можно и без голосового помощника: только 16% жителей считают эту опцию обязательной.

Исследование показало, что большинство покупателей квартир пока не готовы серьезно вкладываться автоматизацию жилья. 45% опрошенных за полноценную систему «умного» дома готовы заплатить не более 10 тыс. рублей. Еще 4% посчитали, что подобные решения должны предоставляться жителям бесплатно. Однако по предварительным расчетам специалистов Брусники внедрение комплексной системы автоматизации обойдется не менее, чем в 65 тыс. рублей (такую цену справедливой посчитали только 10% опрошенных).

Брусника планирует запустить пилотный проект по внедрению «умного» дома в квартале «На Некрасова», который строится за Макаровским мостом. В нем автоматизация будет реализована на двух уровнях. Один охватывает управление инженерными сетями здания: электрощитовыми, насосными, вентиляцией и пожарной сигнализацией. Второй — непосредственно квартирой. Ввод первого дома в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

СПРАВКА: Технология, которую сегодня принято называть «умный дом», появилась в США еще в 70-е годы прошлого века. Она быстро стала популярной благодаря простоте установки и сравнительно низкой стоимости ее оборудования. Одним из первых прототипов «умного дома» была система автоматизации Х10, которая позволяла спомощью специальных пультов и компьютераменять яркость света, включать и выключать электроприборы и получать данные о их состоянии. Для передачи сигналов тогда использовалась проводная технология.

Функционал «умного дома» постепенно усложнялся, а в начале 2000-х представление об этой системе перевернули смартфоны. С их изобретением автоматизация вышла на новый уровень. У жителей появилась возможность управлять работой розеток и чайников с экрана телефона или планшета. Все, что для этого нужно, — стабильное подключение к интернету.

Современные системы «умного дома» призваны повысить комфорт и безопасность проживания, забрать на себя часть рутинных задач. Они умеют регулировать интенсивность отопления и поддерживать в квартире комфортную температуру воздуха, предупреждать о возгораниях и протечках, перекрывать воду, вызывать лифт, включать телевизор и стиральную машину.

Смарт-технологии для дома широко распространены на рынке США, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. По данным агентства Berg Insight, к 2022 году в Северной Америке «умными» станут более 63 миллионов домов.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 317, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:15
Много лишнего. Главное: охрана и сигнализация от несанкционированного доступа, сигнализация на смартфон протечек и задымления в квартире. Все остальное лишнее. Зачем за такие опции платить деньги?

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