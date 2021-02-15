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​«Это не я сломал, а так и было», или Как не потерять депозит за поломку в съемной квартире

Как быть при порче имущества в съемной квартире

​«Это не я сломал, а так и было», или Как не потерять депозит за поломку в съемной квартире

Одна из самых частых и неприятных ситуаций, возникающих в отношениях между арендодателем и квартиросъемщиком – это выяснение, кто виноват в порче имущества.

Студент третьего курса ТюмГУ Антон обратился в компанию «Этажи» за консультацией юриста, в которой поведал довольно популярную историю о том, как хозяин квартиры, в которой он жил, отказал в возврате депозита за то, что нашел несколько незначительных дефектов в жилище, которые, по словам Антона, уже были при его заезде.

Ситуация кажется неразрешимой до тех пор, пока за ответом не обращаешься к специализированному юристу.

«Да, такие ситуации возникают сплошь и рядом – рассказывает юрист компании «Этажи» Елизавета Соколова, - и все по одной простой причине: люди не составляют договор найма жилого помещения, в котором расставление таких «точек над и» является главной задачей.

Состояние каждого предмета техники или мебели в квартире должно быть зафиксировано в договоре.

К сожалению, понимание важности таких процедур приходит только тогда, когда понимаешь, что можешь потерять депозит в 15-25 тысяч рублей».

И в правду, людям свойственно недооценивать события, думая, что плохое именно с ними случится с меньшей вероятностью. Зачастую, легкомысленная позиция при заезде новых квартирантов проявляется и у владельцев квартир. Они либо скачивают первый попавшийся «договор аренды» в интернете, либо не составляют его вообще.

Как пояснил специалист, типовой договор или его отсутствие с оплатой депозита за последний месяц не является выгодным для квартиранта. В таком случае свой депозит он может попросту больше не увидеть.

Бывают случаи, когда квартирант не виноват в поломке. К примеру, после сильного ветра малярийную оконную сетку унесло в неизвестном направлении или из-за старых ржавых труб затопило соседей.

Юристы компании «Этажи» на таких моментах, как говорится, «собаку съели» и уже имеют богатый опыт в определении возможных поломок и ситуаций, которые могут произойти с квартирой и которые необходимо отразить в договоре найма жилого помещения (договоре аренды).

Бывают и обратные случаи, когда арендатор внес улучшения в квартиру. Например, заменил смеситель на более качественный. При выезде он может забрать его с собой, но, конечно же, установить на его место старый.

Если же изменения в квартире происходят такие, которые вернуть назад невозможно, например, новый кафель или обои, то они обязательно должны производиться с письменного согласия собственника.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 250, комментариев: 0
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