Что делать, если ипотека за квартиру еще не выплачена, а продать квартиру нужно уже сейчас

Покупка квартиры – шаг серьезный и обдуманный. Очень часто люди, покупая квартиру, рассчитывают, что будут жить в ней десятки лет. А если квартира приобретается в ипотеку, то сам срок кредита обычно предполагает, что покупатели настроены надолго обосноваться в новом доме. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что появляется необходимость срочно продать имеющуюся недвижимость. Разберемся, что можно сделать, если ипотека за квартиру еще не выплачена, а продать квартиру нужно уже сейчас.

«Для начала нужно понять, что при действующей ипотеке квартира находится в обременении, то есть без согласия банка совершать никакие сделки с данной недвижимостью нельзя, поэтому продать такую квартиру будет сложнее, – объясняет Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте, – для того, чтобы быстрее найти покупателя и провести сделку, необходимо снять обременение, то есть погасить оставшийся по ипотеке долг. Не у всех есть возможность заплатить такую сумму сразу, особенно если до конца ипотеки осталось еще несколько лет. В таком случае продавцу придется узнавать условия банка, при которых данную квартиру можно будет продать и искать покупателя, согласного на эти условия».

При продаже квартиры с ипотекой многие собственники часто сразу обращаются за помощью в агентства недвижимости, так как считают, что такие сложные сделки лучше всего проводить под контролем профессионалов, которые будут регулировать отношения с банком и покупателем. В таком случае продавец по итогу просто получит деньги от продажи и сэкономит на выяснении всех нюансов свое время.

К тому же специалисты по недвижимости всегда в курсе нововведений от банков, знают самые выгодные условия продажи квартир с ипотекой и могут предложить реальную помощь в ускорении сделки. «Например, наше агентство недвижимости предлагает своим клиентам денежные займы под продажу: продавец берет деньги у компании, закрывает свою ипотеку, а затем выставляет квартиру на продажу. Пока квартира продается, он возвращает займ с учетом небольшого процента по ставке. А если покупатель уже найден, то для того, чтобы исключить из сделки сторону банка, покупатель передает продавцу задаток для погашения ипотеки под гарантию «Этажей». «Под гарантию» – это значит, что в случае отказа продавца выходить на сделку, «Этажи» вернут покупателю сумму задатка в течение 7 дней, а для продавца эта сумма станет займом у компании. Таким образом, все стороны юридически защищены и ничем не рискуют на каждом этапе сделки, – рассказывает Анастасия Нохрина, - компания оформляет такой займ быстро и по минимальному пакету документов, а уплата процентов идет только за фактический срок использования займа, поэтому продавать квартиру с такими условиями получается удобно и выгодно».

Конечно, продавать квартиру, которая находится в ипотеке, можно и с помощью погашения долга в ходе сделки, а также с продажей квартиры вместе с долгом по ипотеке, но гораздо проще, а главное быстрее, продавать квартиру без обременений, то есть без участия банка. Старайтесь погасить ипотеку до продажи, оформить право собственности и затем продавать уже личную квартиру. Если выплатить оставшийся долг по ипотеке за счет личных средств не получается, то можно привлечь заемные средства, но имейте в виду, что кредиты наличными чаще всего имеют более высокую процентную ставку, и если квартира будет продаваться долго, то на проценты по кредиту вы потратите больше денег, чем на проценты по ипотеке за тот же срок. Обязательно сравнивайте процентные ставки и делайте расчеты, потому что поиск покупателя может затянуться и вы просто потеряете деньги.

Кстати, для продажи квартиры и без ипотеки можно также обратиться в агентство недвижимости, которое внесет объект в свою базу и будет искать покупателя. Эксперты советуют обращаться в крупные компании – чем больше в штате сотрудников, тем шире база клиентов, а значит вероятность найти покупателя повышается. К тому же покупатели со своей стороны обычно выбирают агентства, которым можно доверить сделку, а доверяют чаще всего тем, кто долго работает на рынке.