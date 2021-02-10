16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8526   EUR  89,5684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как продать квартиру, за которую еще не выплачена ипотека

Что делать, если ипотека за квартиру еще не выплачена, а продать квартиру нужно уже сейчас

​Как продать квартиру, за которую еще не выплачена ипотека

Покупка квартиры – шаг серьезный и обдуманный. Очень часто люди, покупая квартиру, рассчитывают, что будут жить в ней десятки лет. А если квартира приобретается в ипотеку, то сам срок кредита обычно предполагает, что покупатели настроены надолго обосноваться в новом доме. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что появляется необходимость срочно продать имеющуюся недвижимость. Разберемся, что можно сделать, если ипотека за квартиру еще не выплачена, а продать квартиру нужно уже сейчас.

«Для начала нужно понять, что при действующей ипотеке квартира находится в обременении, то есть без согласия банка совершать никакие сделки с данной недвижимостью нельзя, поэтому продать такую квартиру будет сложнее, – объясняет Анастасия Нохрина, заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте, – для того, чтобы быстрее найти покупателя и провести сделку, необходимо снять обременение, то есть погасить оставшийся по ипотеке долг. Не у всех есть возможность заплатить такую сумму сразу, особенно если до конца ипотеки осталось еще несколько лет. В таком случае продавцу придется узнавать условия банка, при которых данную квартиру можно будет продать и искать покупателя, согласного на эти условия».

При продаже квартиры с ипотекой многие собственники часто сразу обращаются за помощью в агентства недвижимости, так как считают, что такие сложные сделки лучше всего проводить под контролем профессионалов, которые будут регулировать отношения с банком и покупателем. В таком случае продавец по итогу просто получит деньги от продажи и сэкономит на выяснении всех нюансов свое время.

К тому же специалисты по недвижимости всегда в курсе нововведений от банков, знают самые выгодные условия продажи квартир с ипотекой и могут предложить реальную помощь в ускорении сделки. «Например, наше агентство недвижимости предлагает своим клиентам денежные займы под продажу: продавец берет деньги у компании, закрывает свою ипотеку, а затем выставляет квартиру на продажу. Пока квартира продается, он возвращает займ с учетом небольшого процента по ставке. А если покупатель уже найден, то для того, чтобы исключить из сделки сторону банка, покупатель передает продавцу задаток для погашения ипотеки под гарантию «Этажей». «Под гарантию» – это значит, что в случае отказа продавца выходить на сделку, «Этажи» вернут покупателю сумму задатка в течение 7 дней, а для продавца эта сумма станет займом у компании. Таким образом, все стороны юридически защищены и ничем не рискуют на каждом этапе сделки, – рассказывает Анастасия Нохрина, - компания оформляет такой займ быстро и по минимальному пакету документов, а уплата процентов идет только за фактический срок использования займа, поэтому продавать квартиру с такими условиями получается удобно и выгодно».

Конечно, продавать квартиру, которая находится в ипотеке, можно и с помощью погашения долга в ходе сделки, а также с продажей квартиры вместе с долгом по ипотеке, но гораздо проще, а главное быстрее, продавать квартиру без обременений, то есть без участия банка. Старайтесь погасить ипотеку до продажи, оформить право собственности и затем продавать уже личную квартиру. Если выплатить оставшийся долг по ипотеке за счет личных средств не получается, то можно привлечь заемные средства, но имейте в виду, что кредиты наличными чаще всего имеют более высокую процентную ставку, и если квартира будет продаваться долго, то на проценты по кредиту вы потратите больше денег, чем на проценты по ипотеке за тот же срок. Обязательно сравнивайте процентные ставки и делайте расчеты, потому что поиск покупателя может затянуться и вы просто потеряете деньги.

Кстати, для продажи квартиры и без ипотеки можно также обратиться в агентство недвижимости, которое внесет объект в свою базу и будет искать покупателя. Эксперты советуют обращаться в крупные компании – чем больше в штате сотрудников, тем шире база клиентов, а значит вероятность найти покупателя повышается. К тому же покупатели со своей стороны обычно выбирают агентства, которым можно доверить сделку, а доверяют чаще всего тем, кто долго работает на рынке.

В любом случае, продажа квартиры с ипотекой или без нее – процесс не быстрый, обратитесь в агентство недвижимости хотя бы за консультацией и узнайте, как можно выгодно продать именно вашу квартиру.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:00, просмотров: 187, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 4007
  2. ​Надо запретить департаменту архитектуры и градостроительства Сургута давать любые согласования вплоть до смены его состава 1269
  3. ​Долгострой «Любимый» в Сургуте достроит компания «Столица» 1230
  4. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1095
  5. ​Предпринимательское сообщество Югры просит продлить работу ресторанов на два часа 972
  6. ​Югорчане могут похвастаться размерами лимита кредиток 971
  7. ​Знания югорских школьников будут тестировать ежемесячно 818
  8. Впервые за долгое время суточное число заболевших COVID-19 не превышает ста югорчан 722
  9. После избиения младенцев в Сургуте началась прокурорская проверка 651
  10. Глас народа. Мы — обманутые дольщики государства… 614
  1. ​Спасти от самих себя 7204
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6520
  3. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5550
  4. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4633
  5. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 4495
  6. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4433
  7. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 4008
  8. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 4007
  9. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 3993
  10. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 3683
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16261
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13131
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10427
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10308
  5. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 10155
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 9767
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9606
  8. На югорской трассе погибли два человека 9454
  9. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9202
  10. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9109

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика