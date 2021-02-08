В 2020 году показатели работы сургутского застройщика выросли на 260 процентов

Показатели сургутского застройщика по результатам работы в 2020 году выросли на 260 процентов (со 124 до 372,5 тысяч квадратных метров жилья), что позволило Сибпромстрою занять шестую строчку рейтинга среди всех строительных компаний Российской Федерации. Всего за год компания поднялась в списке сразу на 46 позиций.

Рейтинг строительных компаний опубликовал портал Единого реестра застройщиков Российской Федерации.

«На шестом месте расположилась Компания Сибпромстрой, которая в 2019 году занимала только 52‑е место. Объем ввода застройщика по итогам 2020 года составил 372,6 тыс. м² жилья, что на целых 260% больше показателя предыдущего года. Впечатляющий рывок», - говорится в публикации.

Столь значительного прироста нет даже у лидеров рынка. Так, Группа ПИК, сохранившая первую строчку ТОПа, построила в 2020 году на 33 процента больше жилья, чем в 2019м 2,34 млн м² жилья), Холдинг Setl Group (второе место) ввел за 2020 год 709,3 тыс. м² жилья — это на 4,4% больше, чем годом ранее. Группа ЛСР (третья строчка) увеличила производственный показатель на 19,5 процента, введя в эксплуатацию 667,9 тыс. м² жилья.