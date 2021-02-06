Антимонопольщики выявили нарушения в законодательстве: из-за этого программа по переселению из ветхого жилья может приостановиться

Один из крупнейших застройщиков Югры оказался в сложном положении. Есть вероятность, что группа компаний «Сибпромстрой» приостановит свою деятельность. В этом случае реализация многочисленных госпрограмм по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья может фактически приостановиться. Кроме того, если такой крупный игрок строительной сферы уйдёт с рынка, то квартиры неизбежно вырастут в цене.

Управление федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре ведёт активную работу в целях квалификации действий застройщика по продаже жилья в рамках программ по переселению граждан, незаконными. Антимопопольный орган вынес уже восемь решений, по которым ООО УК «Центр Менеджмент» (входит в ГК «Сибпромстрой») признано нарушившим требования ФЗ «О защите конкуренции». Сибпромстрой оспаривает решения УФАС в судах.

То, что специалисты УФАС называют «сговором» между администрациями сразу нескольких муниципалитетов Югры и УК «Центр Менеджмент», на самом деле представляется плодотворным сотрудничеством между застройщиком и властями.

До 2020 года на аукционах, как правило, выигрывала компания «Сибпромстрой». Этот факт заинтересовал антимонопольную службу. Однако тут интересно другое: каким образом могли быть нарушены конкурентные процедуры, если другие строительные компании если и заявлялись на аукционы, то не готовы были предоставить квартиры для выкупа в таких объёмах.

Согласно статистике, за последние десять лет другие компании, например, в Сургуте, не продали на аукционах под переселение, возможно, и ста квартир. При этом Сибромстрой реализовал порядка семи тысяч квартир.

Независимые эксперты Торгово-промышленной палаты Югры подтвердили: жильё по установленным РСТ тарифам согласен был продавать только Сибпромстрой. То есть фактически перед администрациями муниципальных образований стоял выбор: либо не переселять людей вовсе и потерять выделенные бюджетные средства, либо покупать у того, кто готов продавать. А значит, если бы не Сибпромстрой, многие семьи могли остаться без нового комфортного жилья.

- Мы продали администрациям муниципальных образований более семи тысяч квартир, это 352 тысячи квадратных метров жилья! Экономия бюджетных средств, таким образом, составила около пяти миллиардов рублей. Конечно, могли бы не продавать, а по лучшей цене реализовать с рынка. Так и делают другие застройщики, потому что это выгодно. Но ГК «Сибпромстрой» идёт навстречу органам власти, потому что людям нужно жить в комфорте, а не в убогих лачугах! – комментирует Николай Сторожук, соучредитель ГК «Сибпромстрой».

За все 11 контрактов, которые отработал застройщик за несколько лет, группу компаний может накрыть штраф, сумма которого исчисляется сотнями миллионов рублей.

- Ситуация для нас неприятная. В случае, если будет наложен крупный штраф на управляющую компанию (УК «Центр Менеджмент» - ред.), у нас автоматически отзовут лицензию. Тут же все счета группы компаний будут заблокированы. А значит, мы не сможем оформлять имущество, вообще не сможем проводить какие-либо операции. Не сможем строить. На восстановление могут уйти месяцы! - говорит Николай Сторожук.

Заметим, что руководство группы компаний прибыль вкладывает в развитие производства, повышение его эффективности. ГК «Сибпромстрой» тратит выручку на модернизацию оборудования и внедряет новаторские технологические решения. Получаемые средства не кладутся на заграничные счета.

Пока идут разбирательства со стороны надзорных органов, Сибпромстрой отказался принимать участие в процедурах на приобретение жилья. С тех пор, кстати, ни одни торги в городе не состоялись по причине отсутствия заявок со стороны строительных компаний. Последствия уже налицо.