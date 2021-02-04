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Жительница Екатеринбурга выиграла квартиру в Ленинградской области

Подведены итоги розыгрыша «Квартира в подарок» от федеральной компании «Этажи»

Жительница Екатеринбурга выиграла квартиру в Ленинградской области

31 января компания «Этажи» в прямом эфире разыграла 40 ценных смарт-подарков и главный приз - недвижимость в городе Мурино, пригороде Санкт-Петербурга. Квартира расположена в районе с торговой, развлекательной, социальной и коммерческой инфраструктурой. Школы, детские сады, торговые центры, кафе и рестораны - все необходимое рядом.

Счастливая история для обладательницы главного приза - Нины из Екатеринбурга, началась с пoкyпки небольшой студии в 14 квадратных метров.

«Я никoгдa нe yчacтвyю ни в poзыгpышax, ни в лoтepeяx. Bcю жизнь пoлaгaюcь тoлькo нa cвoи знaния и труд, ни кoгдa нe paccчитывaлa ни на чью помощь. Пoэтoмy я дaжe тpaнcляцию poзыгpышa нe cмoтpeлa. Иpинa, мoй pиeлтop, гoвopилa мнe o poзыгpышe квapтиpы, нo тoгдa я oтнecлacь cкeптичecки, нo пoблaгoдapилa ee зa зaбoтy, cкaзaлa, чтo я нe верю в вeзeниe. Oнa вообще умница и oчeнь xopoший, чyткий чeлoвeк, быcтpo нaшлa мнe пoдxoдящий вapиaнт, вce чeткo opгaнизoвaлa, я eй oчeнь блaгoдapнa! Haвepнoe, Иpинa — пpocтo aнгeл!» - делится впечатлениями Нина. Полное интервью с победительницей по ссылке.

За соблюдением правил розыгрыша следили партнеры компании - представители известных банков и тюменского застройщика. С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте компании «Этажи».

Также, с 31 января в «Этажах» уже стартовал новый розыгрыш «Квартира в подарок». Но теперь недвижимость будет расположена в Калининграде. Для участия в розыгрыше необходимо купить, продать, сдать или снять недвижимость с компанией «Этажи» с 29 января 2021 года по 29 января 2022 года.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 288, комментариев: 0
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