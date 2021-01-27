Мы все были свидетелями увеличения цен на строящиеся квартиры в 2020 году.

Одной из причин роста цен послужили ипотечные кредиты , которые выдали Российские банки на рекордную для рынка недвижимости сумму в 4,2 трлн рублей. Это спровоцировало высокий спрос на новостройки и позволило девелоперам получить с продажи жилья сверхвысокую выручку, отмечают эксперты компании «Этажи». Однако ажиотажный спрос привел к негативным последствиям — росту цен.

За год стоимость первичного жилья, взлетела на 14,6 процентов — до 71 тысячи рублей за квадратный метр. Сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры — на 23 процента — до 68 тысяч за «квадрат», «однушки» и «двушки» прибавили в цене 10-11% и оцениваются сейчас в среднем в 74 тысячи и 69 тысяч за квадратный метр соответственно.

«На цены повлиял повышенный спрос и быстрое вымывание «с полки» самых ликвидных предложений. С другой стороны, благодаря этому у девелоперов появляется возможность запускать новые объекты. Большинство застройщиков Сургута называют льготную ипотеку событием, которое позволило поддержать девелоперов во время пандемии и оказало сильное влияние на развитие рынка новостроек», — комментирует Лиана Кудрявцева, ведущий специалист отдела по работе с застройщиками компании «Этажи» в Сургуте.

Как полагает эксперт, есть в этой ситуации плюсы и для покупателей — приобретать квартиру в новостройке выгоднее как раз на этапе «котлована». Разница от покупки на старте продаж и в финальной стадии готовности дома может составлять от 400 тысяч рублей до 1,5 миллионов.

«Если говорить о ценовой политике, то в ближайшие полгода, рост цен будет продолжаться. Наиболее важные факторы, которые влияют на пролонгирование этой тенденции: снижение ипотечных ставок и рост инвестиционного спроса на недвижимость. Для сургутян недвижимость остается наиболее надежным активом для сбережения средств и первой альтернативой при отказе от депозита. Сейчас, при приобретении квартиры в новостройке, можно не только воспользоваться сниженной ипотечной ставкой в 6,5 процентов годовых, но и специальным предложением от самих застройщиков — так называемой субсидией. Что позволяет в разы снизить ставку и при определенных условиях кредитоваться от 0,7% до сдачи дома в эксплуатацию. Но такие условия предлагают не все застройщики Сургута, с этим, конечно, помогут разобраться специалисты по недвижимости компании «Этажи», — отмечает аналитик.

От компании, тоже можно получить преференции по ипотечной ставке. Также при сотрудничестве со специалистами компании будут доступны квалифицированный аудит всех застройщиков города; беспринципный экспертный подход к выбору недвижимости и юридическое сопровождение сделки.