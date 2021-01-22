Планировки в стиле известных американских фильмов и сериалов появятся в новом проекте Брусники в 2023 году

В центре Сургута на Пролетарском проспекте Брусника строит дом «Гудзон» . Всего в нем будет 201 квартира. В основе планировочных решений — идеи архитекторов США, хорошо знакомые по американским телесериалам и фильмам. Разбираемся, чем квартиры в «Гудзоне» напоминают жилье Моники Геллер, Кэрри Брэдшоу и Шелдона Купера.

В первую очередь сходство прослеживается в размере комнат. Площадь квартиры в США в среднем составляет около 87 квадратных метров , а планировки считаются одними из самых просторных в мире. Все потому, что американцы предъявляют высокие требования к качеству жилья. Идеальной они назовут квартиру, которая способна подстроиться под потребности хозяина и его ритм жизни. Поэтому размеру и конфигурации комнат уделяется такое внимание. Архитекторы Брусники взяли эти принципы на вооружение и спроектировали в «Гудзоне» большие гостиные и спальни.

Вторая черта американских планировок, нашедшая отражение в новом проекте, — функциональность. Пространство квартиры четко разделено на личное (мастер-спальня с гардеробной и ванной) и общественное (большая кухня-гостиная). В квартире с такой планировкой жил Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер, герои сериала «Теория Большого взрыва». Жилище их обворожительной соседки Пенни было чуть скромнее, однако один плюс в нем все же был. Окна в ее спальне выходили сразу на две стороны, за счет чего в этой комнате было много естественного света. Квартиры с угловой ориентацией комнат как у Пенни — третья особенность американских планировок, которую заимствовали архитекторы Брусники.

Еще одна черта — эргономичность. Практичные американцы стремятся использовать с пользой каждый квадратный метр. Громоздким шкафам для верхней одежды и обувным полкам предпочитают встроенные системы хранения. В таких квартирах, как правило, отсутствуют коридоры и прихожие. Вместо этого сразу за входной дверью располагается гостиная, в центре которой стоит небольшой журнальный столик, а вокруг кресла и диван. За ними — обеденная зона и кухня как в квартире Моники Геллер из сериала «Друзья».

В новом проекте Брусники в Сургуте похожие варианты (правда, все-таки с небольшой прихожей) тоже есть. Они выглядят так:

В некоторых квартирах «Гудзона» через гостиную предусмотрен выход на террасу, которая увеличивает полезную площадь комнаты еще на 5-10 квадратных метров.

И наконец, последнее нехарактерное для России, но распространенное в США планировочное решение, реализованное в новом доме Брусники, — круговое движение. Помните, как Кэрри Брэдшоу, героиня одного из самых известных американских сериалов, через гостиную попадала в спальню, из спальни в гардеробную заставленную многочисленными ящиками, рейлами для одежды и коробками с обувью, из гардеробной в ванную, а оттуда снова в гостиную. В «Гудзоне» архитекторы спроектировали и такие квартиры. Помимо просторных спален в них предусмотрены помещения, где жители смогут организовать постирочную или творческую мастерскую.

Компактная кухня порадует тех, кто не любит готовить и обычно использует плиту в качестве зажигалки или, как Кэрри, единственное, что может здесь устроить — это «бардак и несколько мелких пожаров».

В новом проекте Брусники эта квартира выглядит так:

А еще в «Гудзоне» архитекторы Брусники спроектировали трехуровневые квартиры по принципу «дом в доме» с отдельным входом, террасой и палисадником. Узнать о проекте подробнее или забронировать понравившийся вариант можно на сайте застройщика brusnika.ru

Компания Брусника:

Brusnika.ru

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