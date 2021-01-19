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​Эксперты компании «Этажи»: Сейчас самое выгодное время для сдачи квартиры в аренду

Как получать пассивный доход от сдачи жилья в аренду?

​Эксперты компании «Этажи»: Сейчас самое выгодное время для сдачи квартиры в аренду

Сейчас, при достаточно высоком спросе на аренду жилья, еще наблюдается дефицит предложения, а значит еще можно успеть быстро и выгодно сдать свою недвижимость в найм и получать пассивный доход, отмечают эксперты компании «Этажи».

«Спрос на аренду жилья, — комментирует Ольга Павлинова, руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи», — примерно на 20-25% выше прошлогодних значений. Во многом повлияло то, что осенью 2020-го в большинстве городов России объем предложения снизился до рекордно низких значений, примерно на 60 процентов, поэтому и предпосылок для снижения стоимости аренды нет».

По данным опроса «Этажей», который компания проводила в декабре 2020 года, большинство клиентов приобретающих вторую квартиру, планируют сдавать свое жилье в наем и оплачивать арендой ипотеку на новую недвижимость. Получается двойная выгода, у покупателей остаются две квартиры, которые всегда только прибавляют в цене и теоретически приносят больший доход в годовом выражении, чем вклады, при этом не тратят ничего. Напомним, что за 2020 год цены на недвижимость в среднем по России выросли на 10%, а годовой доход с вкладов даже не покрывает инфляцию — до 4%.

При этом специалисты компании «Этажи» могут помочь сдать квартиру без лишних проблем для собственника, достаточно заключить договор доверительного управления. По статистике Сургута, благодаря этой услуге около трети собственников уже избавились от не самой приятной задачи — поиска арендаторов, а также необходимости контролировать своевременность оплаты ЖКУ и аренды и следить за состоянием квартиры — все это делает помощник. В течении срока сдачи специалист компании ежемесячно посещает квартиру и проверяет сохранность имущества, ремонта и отправляет фотоотчет собственнику.

Можно заключить договор только на сдачу квартиры в найм без участия собственника. Специалист самостоятельно найдет надежных квартирантов, подпишет бумаги и передаст им ключи. Из преимуществ: бесплатное страхование квартиры на 210 тысяч рублей; экономия времени, особенно для иногородних клиентов; и быстрый подбор арендаторов.


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19 января в 18:00, просмотров: 1134, комментариев: 0
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