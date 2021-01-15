Об актуальных вакансиях на рынке недвижимости

По данным Минэкономразвития на конец декабря 2020 года число официально зарегистрированных безработных в России составило 2,92 млн человек, более 7 тысяч из них сургутяне. За период пандемии доходы многих предприятий упали, некоторые и вовсе вынуждены были закрыться.



Многие люди оказались в ситуации поиска новой работы. Для того, чтобы выяснить, как в 2021 году устроиться на стабильную и хорошо оплачиваемую работу, мы обратились к ведущему менеджеру по персоналу федеральной компании «Этажи» Юлии Котловой.

- Юлия, по каким критериям сейчас нужно выбирать будущего работодателя?

- Главным критерием я бы назвала умение организации приспосабливаться к новым условиям. Например, начавшаяся в прошлом году пандемия как никогда заставила бизнес адаптироваться под новые реалии. Если компания смогла найти для себя в это время подходящий формат работы, то эта компания не просто осталась на плаву, а многократно выросла и скорее всего продолжит развиваться.

- Как «Этажи» адаптировались в условиях пандемии? Ваша компания выросла или понесла убытки, пережив кризис за счет своих больших ресурсов?

- Наша компания как раз является отличным примером, как кризис можно повернуть в свою пользу. Когда стало понятно, что большинство услуг уходят в Интернет, мы не испугались и запустили свои онлайн-сервисы. Теперь оформить ипотеку, выбрать и посмотреть квартиру в «Этажах» можно онлайн. Продавать и покупать квартиры людям нужно независимо от кризисов и эпидемий, а с нами это делать стало удобнее. Поэтому мы не потеряли позиций в прошлом году, а наоборот наращиваем обороты: количество сделок по всей сети в 2020 году выросло на 43% по сравнению с предыдущим годом.

- Как выбрать компанию, с которой будет также не страшны кризисные ситуации в стране и мире?

- Конечно, никто не застрахован от экономических кризисов и решения компании не всегда бывают удачны, нельзя сказать, что одна компания всегда будет победителем, а другая разорится. В прошлом вопросе вы верно подметили, что пережить кризис крупная компания может за счет своих больших ресурсов. С одной стороны, это логично, но, как правило, это и отличает крупные компании от мелких. Руководители больших организаций знают, что в «смутное» время ресурсы лучше направлять на развитие и рекламу. Чаще всего пока мелкие предприниматели действительно справляются с ситуацией, крупные игроки открывают новые направления, новые сервисы, форматы, что в итоге часто позволяет в ситуации только выиграть.

- Если вы советуете выбирать крупные компании, то расскажите, как в них можно трудоустроиться? Стереотип или правда то, что в крупных компаниях большой конкурс на место, при этом места освобождаются редко, и вообще идеальная работа – это утопия?

- Не могу сказать обо всех компаниях, возможно где-то такая ситуация и есть. Но мы с вами все-таки живем в условиях рыночной экономики и конкуренции, а кадры в таких случаях решают многое. При трудоустройстве все зависит от настроя человека, если он готов работать, прикладывать усилия, он обязательно найдет хорошее место работы. Например, у нас в «Этажах» ежегодно растет количество новых специалистов по недвижимости, и это при условии, что на эти места мы рассматриваем кандидатов без опыта работы. В прошлом году штат по сети увеличился на 3152 человека, а в Сургуте на 80 человек, и мы не планируем останавливаться. Работа есть, возможность заработка у нас не ограничена, новички в профессии зарабатывают в среднем 60 тысяч рублей. Как минимум одну стабильную компанию и востребованную профессию я вот уже точно вам назвала (смеется). А посмотреть, на какие позиции можно устроиться сегодня в «Этажи» в Сургуте, можно на сайте компании.

- Что вы посоветуете тем, кто сейчас ищет работу?

- Не бойтесь пробовать новые сферы, постоянно мониторьте разные сайты вакансий, ходите на собеседования. Иногда можно получить работу мечты в отрасли, которую изначально даже не рассматриваешь.