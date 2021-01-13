Теперь помимо вторичного жилья в программе обмена Брусники участвуют строящиеся квартиры в домах других девелоперов

Обмен как один из способов покупки недвижимости действует в Бруснике с 2009 года. В сентябре компания обновила условия программы для шести городов присутствия. В Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Сургуте, Кургане и Москве Брусника начнет выкупать квартиры в домах других девелоперов. При этом не имеет значения, сдан объект или еще находится на этапе строительства.

Точно так же, как в случае со вторичным жильем, между клиентом и компанией будет заключаться договор, по которому вырученные с продажи недвижимости деньги пойдут в счет покупки новой квартиры в одном из проектов Брусники. Недостающие средства можно будет внести наличными, оформить с этой целью ипотеку или беспроцентную рассрочку. Если выкупная стоимость, предложенная компанией, окажется выше суммы, необходимой для приобретения нового жилья, застройщик выплатит клиенту разницу.

Подъезды в проектах Брусники светлые и просторные, для каждого из них разрабатывается индивидуальная коллекция интерьеров

Участникам программы обмена доступны следующие опции:

- Бесплатная помощь в решении сложных юридических вопросов. Оформлением всех документов занимаются специалисты Брусники. Они помогут вывести квартиру из под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку со сниженной процентной ставкой.

- Проживание без арендной платы. В течение трех месяцев после подписания договора,клиент может оставаться в своей квартире. Единственное обязательство, которое он при этом несет, – оплата коммунальных услуг. В индивидуальном случае период проживания может быть продлен (например, если сдача нового дома планируется через год). В этом случае клиенту будет назначена арендная плата от 15 тыс. рублей, ее отразят в договоре и вычтут из выкупной стоимости.

- Разнообразие вариантов обмена. Программа дает возможность обменять большую квартиру на несколько маленьких, или наоборот объединить две квартиры в одну. Если выкупная сумма будет превышать стоимость нового жилья, то на остаток можно приобрести кладовую или место в подземном паркинге.

На сегодняшний день Брусника сотрудничает с 29 девелоперами из Новосибирска, 20 из Тюмени, 13 из Екатеринбурга, 11 из Москвы, а также застройщиками из Кургана и Сургута, работающими по 214-ФЗ. В компании уверены, что этот список будет пополняться. В рамках обновленной программы Брусника уже заключила первые две сделки и выкупила квартиры у одного из новосибирских застройщиков.

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Застройщик — ООО «Брусника». Проектные декларации на Наш.дом.рф и на Brusnika.ru. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…».