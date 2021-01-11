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​В Новый год без хлопот. Как продать квартиру в короткие сроки

Что поможет быстро продать квартиру

​В Новый год без хлопот. Как продать квартиру в короткие сроки

Новостройки теряют популярность, спрос переходит на вторичное жилье, отмечают эксперты компании «Этажи». Если говорить в целом по всем регионам России, то, по сравнению с октябрем, доля сделок на рынке первичного жилья в ноябре снизилась с пиковых 25,2 процентов до 21,6 процентов. За этот же период доля интереса ко вторичному жилью наоборот выросла с 62,6 до 66,7 процентов.

Что касается цен, то в Сургуте за 12 месяцев квартиры на вторичном рынке подорожали примерно на 5 процентов. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в этом городе составляет 77,9 тысяч рублей, самые дорогие — однокомнатные квартиры, в них «квадрат» оценивается в 84,6 тысячи рублей.

Что поможет быстро продать квартиру

Секрет быстрой продажи в хорошей подготовке, отмечают эксперты компании «Этажи». Можно даже составить чек-лист:

- Сделайте микроремонт и генеральную уборку. Внешний вид квартиры один из главных аспектов быстрой сделки. Пройдитесь по квартире и критически оцените ее состояние. Большие деньги тратить перед продажей на ремонт нет смысла, однако даже очень бюджетные, но свежие и светлые обои будут смотреться лучше, чем «бабушкины» полуистлевшие в цветочек. Затем, прогенеральте жилье, избавьтесь от захламляющих помещение ненужных вещей, тщательно вымойте окна и полы. В идеальном варианте можно вывести на время свои личные вещи.

- После того, как квартира оказалась «обезличена», пора приступать к фотографированию. Помните, что главное отличие плохих фотографий для продажи жилья — это недостаток освещения в помещении и, опять же, личные вещи в кадре. Хорошие фотографии получаются при дневном свете. Но можно этот этап доверить специалистам компании «Этажи». Они подберут выгодные ракурсы квартиры, обработают фото и отрисуют планировку в подарок, при дальнейшем сотрудничестве.

- Теперь стоит позаботиться о документах. Есть стандартный список необходимых документов для продажи жилья, по нему и можно ориентироваться.

- Квартира прибрана, фотографии сделаны, документы собраны. Теперь стоит промониторить на площадках с объявлениями о продаже недвижимости цены. Обращайте внимание на площадь, состояние, этаж и район. Если определить рыночную стоимость самостоятельно сложно, то обратитесь к специалисту. Он поможет это сделать быстрее, а цену назначит самую выгодную.

- Разместите объявление на всех специализированных площадках, если планируете продавать квартиру без помощников агентства. Сопроводительный текст тоже нужно составить правильно. Во-первых, грамотно. Во-вторых расскажите о всех плюсах квартиры и района, как можно добраться на общественном транспорте, какая поблизости инфраструктура. Но не переусердствуйте, описание не должно превратиться в оду «о самой лучшей квартире», оно должно быть объективным.

Чтобы ускорить процесс, эту задачу тоже можно делегировать профессионалам. Специалисты «Этажей» подберут нужные слова и быстро разместят объявление во всех популярных агрегаторах ЦИАН, Авито, Яндекс.Недвижимость.

- Осталось правильно показать жилье, здесь тоже часто случаются ошибки. Лучше чтобы в это время в квартире находились только вы, а домочадцев отправить в гости, например, к бабушке. Громко работающие телевизоры, кричащие дети, даже недружелюбные домашние животные могут отвлечь покупателя и оставить не самое благоприятное впечатление о доме. Как альтернативный вариант можно позвать специалиста по недвижимости, который возьмет всю коммуникацию с покупателем на себя и проведет презентацию квартиры лично или онлайн.

- Когда покупатель найден, начнутся этапы по юридическому сопровождению, оформлению задатка, составлению договора купли-продажи, безопасных расчетов, регистрации собственности, выдаче ключей. Чтобы справиться с этим пунктом максимально быстро и без хлопот, можно доверить и эти заботы специалисту по недвижимости.

Итак, при тщательной подготовке и соблюдении всех условий, квартиру можно продать за неделю. Но в том случае, если у вас простая сделка.

Почему с агентством легче решать квартирные вопросы

Если речь о сложных случаях, когда необходимо продать маленькую квартиру, чтобы переехать в большую или разъехаться с родственниками, и купить каждому собственнику по объекту недвижимости, то лучше работать вместе со специалистом. Эксперты «Этажей» смогут сделать оценку недвижимости, быстро найдут лучшее решение ситуации, составят нужный план действий для каждого жильца и зафиксируют договоренности по разделу общего имущества.

Это поможет сберечь время, нервы и сэкономить, потому что при продаже старой квартиры и покупке новой вместе с компанией «Этажи», можно получить скидку на услуги компании по продаже квартиры 10% и такой же дисконт на покупку новой.

Также на сайте компании «Этажи» при продаже и покупке квартиры можно воспользоваться бесплатной аналитикой и в любое время изучать рынок недвижимости, сравнить динамику стоимости и предложения, чтобы не ошибиться с ценой. Здесь легко можно разместить свое объявление, буквально через два часа его увидят покупатели на сайте (или просто оставьте свой телефон и специалисты сделают все сами). Можно подобрать себе альтернативный вариант жилья (или даже несколько), и если решите приобрести квартиру в ипотеку, то для клиентов «Этажей» действуют преференции по ипотечной ставке. А потом, без риска для здоровья и очередей, тут же на сайте «Этажей» можно зарегистрировать онлайн право собственности на новое жилье.


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11 января в 18:00, просмотров: 1169, комментариев: 0
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