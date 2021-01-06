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​Почему в компании «Этажи» кто-то не спит по ночам и кому это нужно?

Колл-центр и онлайн-чат «Этажей» работают круглосуточно

​Почему в компании «Этажи» кто-то не спит по ночам и кому это нужно?

В этом непростом 2020 году наш мир постигли большие изменения, которые напрямую отразились на нашем привычном укладе жизни. Удаленные сервисы все больше проникают в наше общество и находят там свое место.

Удивить современного клиента круглосуточным сервисным обслуживанием очень сложно, но даже в нашем мире остаются сферы, в которых такой формат работы большая редкость.

Такой сферой является сфера недвижимости.

Когда вы покупаете/продаете/снимаете/сдаете недвижимость, важно иметь постоянную поддержку специалистов, способных помочь вам в любую минуту.

Вот в компании «Этажи» и задумались на счет разработки такого формата работы Call-центра и Online-чата, в котором специалисты смогут решить по телефонному звонку или сообщению любой экстренный вопрос.

Спектр удаленных сервисов компании «Этажи» достаточно широк и полезен. Посетив сайт etagi.com, вы получаете возможность:

- получить дистанционное одобрение ипотеки*, не выходя из комнаты;

- без томительных очередей в МФЦ совершить электронную регистрацию сделки;

- купить или продать недвижимость, заполнив простую форму или просто оставив номер своего телефона, чтобы специалист сделал все за вас;

- получить скидку на страхование до 50% от партнеров компании**;

- быстро оплатить услуги компании без судорожных поисков банкоматов;

- изучить рынок недвижимости в любое время и сравнить динамику стоимости и предложений, чтобы выбрать лучший вариант;

- заполнить все необходимые документы для возвращения налогов;

- получить высококвалифицированную юридическую помощь.

Конечно, существуют ситуации, в которых просто необходима личная встреча для совета со специалистом или для встречи с участниками сделки.

В Сургуте решили вопрос радикально, создав круглосуточный Call-центр.

В наше непростое для здоровья время, такие сервисы полезны вдвойне, так как помимо прямой пользы для клиента, несут в себе еще и безопасность пользования.

Вполне вероятно, что пандемия дала миру не только печальную статистику, но и новые ориентиры, преодолеть которые раньше у человечества не было стимула.

* Банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ и другие.

** Страховые компании-партнеры: Альфа Страхование, Югория, Росгосстрах и др.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 222, комментариев: 0
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