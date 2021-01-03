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​В Сургуте начинаются дни особых предложений на недвижимость

Квартир со скидками в январе становится больше

​В Сургуте начинаются дни особых предложений на недвижимость

В Сургуте сейчас квадратный метр в готовых квартирах в среднем оценивается в 78,5 тыс. рублей — за 12 месяцев цены выросли на 8%. В январе традиционно спрос на недвижимость ниже из-за чего и объектов со скидками становится больше. Об этом сообщают эксперты компании «Этажи». Уже сейчас порядка 15 процентов всех продаваемых объектов можно приобрести со скидкой.

В связи с этим, с 3 по 10 января 2021 года компания «Этажи» проведёт «Дни особых предложений на недвижимость» с высоким дисконтом от собственников. Компания подготовит подборку предложений из около 1000 объектов вторичной и загородной недвижимости со сниженной стоимостью и проведет показ. В эти дни можно приобрести квартиру со скидкой от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Самые выгодные лоты распродажи: 2-комн. квартира, 83.5м² со скидкой в 300 тыс. рублей, 1-комн. квартира, 43.1м² со скидкой в 200 тыс. рублей. Дом, 180 м² стал ниже по стоимости на 400 тыс. рублей.

С другими предложениями можно ознакомиться на сайте etagi.com, выбрав фильтр «Цена со скидкой», либо оставить заявку на сайте и наши специалисты сделают подборку объектов специально для вас.

Юристы компании готовы дать ответы на любые вопросы о недвижимости, бесплатно помогут выстроить стратегию для тех, кто хочет разъехаться с родственниками или соседями, но боится судебных тяжб и споров. Дополнительным приятным подарком для клиентов будет участие в программе лояльности Этажи.Бонус, благодаря которой можно сэкономить до 150 000 рублей на обустройстве квартиры.

Но главное, что документация на все объекты тщательно проверяется. Серьезный подход к отбору участников обеспечивает прозрачность сделок и безопасность для покупателя.

В итоге «Дни особых предложений на недвижимость» становятся универсальным решением для тех, кто стремится приобрести жилье по самой выгодной цене, но согласен иметь дело только с проверенными компаниями и не рисковать своими накоплениями.

* Банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, ПСБ и другие.


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03 января в 18:00, просмотров: 193, комментариев: 0
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