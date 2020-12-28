Главное в сфере недвижимости Сургута за 2020 год

События 2020 года запомнятся всем надолго, однако без них, отмечают эксперты компании «Этажи», не было бы мягкой кредитной политики Центрального Банка России: не снизилась бы так сильно ключевая ставка — с 7,5% по итогам 2019 года, до 4,25% сейчас — а вслед за ней и ставки по ипотеке, достигнув исторического минимума в истории кредитования в России.

Возрождение началось и на загородном рынке недвижимости — в Сургуте спрос на коттеджи, участки и дачи вырос в два раза.

«В 2020 году доля «загородки» в структуре спроса увеличилась на 6,5% до 12,9%. Причем цены в Сургуте на такую недвижимость практически не изменились, а где-то даже подешевели (в отличие от других регионов России). Подорожали только дачи — на 2,9% до 28,7 тысяч рублей за квадратный метр. Цены на частные дома уменьшились на 0,2% до 50,2 тысяч рублей за «квадрат», а на земельные участки снизились на 4,7% — до 79,7 тысяч рублей за сотку», — рассказывает Александр Иванов, аналитик рынка недвижимости компании «Этажи».

Городское жилье. Вторичный и первичный рынок недвижимости

Несмотря на последовавший после пандемии мировой кризис, интерес покупателей к готовым квартирам и квартирам в новостройках практически не изменился. А вот структура спроса, по данным компании, скорректировалась: вторичная недвижимость немного «сдала позиции» с 77,5% сделок в конце прошлого года, до 71% сейчас. В то же время, доля сделок с жильем в новостройках выросла благодаря льготной ипотеке до 15%, отмечают эксперты «Этажей».

Однако на первичном рынке недвижимости наблюдается существенное вымывание экспозиции. В новостройках Сургута, по данным компании «Этажи», сейчас продается около 923 квартир — это на 47% меньше, чем в начале года — тогда в продаже было 1,75 тысяч объектов.

Количество предложения на вторичном рынке за 2020 год сократилось на 48%. Сейчас в Сургуте продается около 2,2 тысяч объектов. Для сравнения, еще в январе 2020-го, по данным компании, реализовывалось 4,3 тысячи квартир.

Стоимость квадратного метра в новостройках при этом выросла на 10,2% до 72 тысяч рублей за квадратный метр (в январе 2020-го «квадрат» оценивался в 65,2 тысячи рублей). Впрочем, это повышение цен укладывается в среднероссийские показатели и не выглядит настолько критичным, как например, в Москве и Петербурге — там первичное жилье эконом- и комфорт-класса подорожало на 20% и 25% соответственно.

Квартиры на вторичном рынке Сургута с начала 2020-го подорожали только 5,4% до 83,6 тысяч рублей за квадратный метр. В январе 2020 года «квадрат» оценивался в 79,3 тысячи рублей. Поэтому сейчас мы отмечаем растущий интерес потенциальных покупателей к готовому жилью из-за более низкой динамики роста цен в этом году.

Ипотека

Спрос на ипотеку, по данным компании «Этажи», в 2020-м в Сургуте вырос на 40%. Это связано с низкими процентными ставками и господдержкой строительной сферы экономики. Ипотека, как отмечают эксперты, стала для россиян более доступной и «дешевой».

Так, средние одобренные ипотечные ставки, по данным экспертов компании «Этажи», на вторичное жилье сейчас 7,9% годовых, в начале года такие кредиты одобряли по ставке 10,4%. На новостройки — 6,4% годовых, против 10,2%, а на загородное жилье — 7,7% годовых, против 11,2% в январе 2020-го.

При этом, как отмечают аналитики, из-за низких ставок значительно выросло количество рефинансирования ипотеки по сравнению с 2019-м годом. Пик пришелся на май 2020-го, когда в общем объеме выдачи ипотеки было 17,5% рефинансированных кредитов. Для сравнения, в мае 2019-го их доля составляла всего 4,5%. К концу 2020 года доля рефинансирования стала занимать 13% от общего объёма обращений.

Перспективы 2021 года

По оценкам компании, цены в 2021-м продолжат расти. Причина — новое законодательство в строительной сфере. На данный момент далеко не все застройщики успели перейти на «новые правила» и начать строить жилье через проектное финансирование. Однако с каждым месяцем таких проектов становится все больше, а себестоимость строительства для компаний из-за кредита выше на 5-15%.

«Этот фактор, как основной, в причине роста цен новостроек. Дополнительным стимулом является также высокий спрос из-за льготной ипотеки, которую продлили до лета 2021 года. Благодаря этим факторам цены на новостройки будут расти в первом полугодии, по нашей оценке на 5-7% в среднем по России и до 5% в Сургуте. А цены на вторичном рынке, будут следовать за ценами на первичном, как вагон за локомотивом. По нашим оценкам, за аналогичный период они поднимутся на 3-5% по стране и до 3% в Сургуте. Также, есть предположения, что сегмент загородной недвижимости будет занимать весомую долю в спросе, так как из-за пандемии взгляды людей на эту недвижимость изменились», — отметил Александр Иванов, аналитик рынка недвижимости компании «Этажи».

«Недвижимость во все времена, будь то кризисные или благополучные, была надежным способом сберечь и приумножить накопления. В 2021 году хотелось бы пожелать жителям Сургута найти именно те квартиры и дома, которые станут не только «крепостью», где безопасно, уютно и хочется проводить больше времени с близкими, но и в более длительной перспективе помогли бы приумножить вложенные в них средства. Финансового роста и уверенности в завтрашнем дне, с наступающим 2021 годом!», — резюмировал Андрей Лесин, исполнительный директор компании «Этажи» в Сургуте.