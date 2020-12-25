Приобрести квартиру до Нового года — реально

Еще достаточно времени, чтобы приобрести квартиру и даже переехать в нее до Нового года, уверены эксперты компании «Этажи». К тому же, сейчас это можно сделать выгоднее чем в январе: конкурентов на рынке меньше (декабрь у многих покупателей знаменуется «горячим сезоном» отчетов и итогов года на работе — не до поиска жилья), а цены декабря еще держатся на уровне 2020 года.

В Сургуте сейчас квадратный метр в готовых квартирах в среднем оценивается в 78,5 тыс. рублей — за 12 месяцев цены выросли на 8%.

Как отмечают эксперты компании, если покупка планировалась давно, то не стоит ее откладывать. Сейчас максимально низкие ипотечные ставки на вторичную недвижимость — таких еще никогда не было за всю историю кредитования в России. Надеяться на то, что Центральный Банк в декабре опустит ключевую ставку, а вслед за ней понизятся и ипотечные — не лучшая стратегия. Регулятор ориентируется на инфляцию, и маловероятно, что при текущей ситуации, решит «играть на понижение». Напомним, ЦБ прогнозирует, что к концу года инфляция будет на уровне 4,5%, уже к февралю 2021-го она поднимется до 5%. А когда деньги обесцениваются, особенно такими темпами, цены растут на все, в том числе и на недвижимость.

Как найти квартиру

Для начала стоит определиться с локацией и тем, какая недвижимость нужна. Выделите для себя несколько интересующих районов, решите сколько комнат необходимо и примерный метраж, а также состояние квартиры: готовы ли вы делать в ней капитальный ремонт или хотите сразу въехать и жить — это отправные точки поиска.

Затем, смотрите популярные ресурсы, где выкладывают объявления о продаже жилья или просто воспользуйтесь обширной базой квартир на официальном сайте «Этажей». Выберите несколько вариантов и исследуйте локацию вокруг: ухоженный ли двор, есть ли где припарковать автомобиль, удобно ли добираться до дома на общественном транспорте, есть ли рядом магазины, социальная инфраструктура, парки.

Когда решите посмотреть квартиру, обратите внимание сначала на чистоту в подъезде и лифте — качество работы управляющей компании. В самой квартире проверьте тягу в вентиляционной трубе и целостность стен, поинтересуйтесь есть ли перепланировка, узаконена ли она. Если квартира подходит, можно пообщаться с соседями, чтобы понять какой контингент людей здесь проживает и не была ли замешана интересующая вас квартира в сомнительных историях. Затем необходимо проверить юридическую чистоту объекта. Но это лучше доверить специалистам.

В чем легкость работы с агентством

Специалисты по недвижимости быстро проверят все необходимые документы, риски покупателя при этом сводятся к нулю — «Этажи» возвращают клиенту всю сумму сделки из собственного фонда в случае потери прав собственности. Если планируется приобретать жилье в ипотеку, то у клиентов всегда есть преференции по ипотечным ставкам — до 0,7% годовых. А благодаря сервисам компании 24/7 совершить сделку и оформить недвижимость в собственность можно не выходя из дома и без очередей в банке и МФЦ.

Кстати, доверить специалистам можно и сам подбор недвижимости, они по опыту знают, где лучше купить квартиру, чтобы потом ее выгодно продать. Могут помочь организовать и встречные сделки даже в сложных случаях, например, когда необходимо продать общую недвижимость, чтобы разъехаться с родственниками, и купить каждому собственнику по объекту недвижимости, или при переезде в другой город. Кстати, для клиентов которые продают и приобретают квартиру с помощью специалистов компании действует скидка на услуги до 7%.

«Новый год всегда был и будет семейным праздником, который приятнее встречать в своем доме, в окружении родных и любимых людей. В 2020-м это особенно важно. Дом — это место где мы защищены, где спокойно и комфортно. Хочется пожелать всем, кто сейчас ищет себе новое жилье найти лучший вариант и быстрой, легкой сделки. Чтобы 2021 год начинался не с хлопот выбора и сомнений, а с шампанского в новых стенах и тихого уютного новоселья. Мы, в свою очередь, позаботимся о надежности сделки и максимальной выгоде для наших клиентов», — резюмировал Андрей Владимирович Лесин, директор филиала компании «Этажи».