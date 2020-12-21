Предновогоднее время — хороший период для смены профессии: как это сделать?

Предновогоднее время – лучший период для смены профессии. Ежегодно в декабре количество обращений в рекрутинговые компании увеличивается на 20% по сравнению с другими месяцами, а число соискателей в некоторых регионах вырастает почти вдвое. Войти в новый год с новой профессией можно с компанией «Этажи».

Декабрь – наиболее удачное время, чтобы пройти собеседование и базово освоить новую должность, утверждают HR-специалисты «Этажей». Уже с января вы сможете приступить к работе полноценно.

Компания дает выбор работы по нескольким направлениям: можно стать специалистом в сфере недвижимости или освоить профессии других отраслей.

Так, в новом году вы можете стать сотрудником отдела продаж в «Этажах» – специалистом по недвижимости. В обязанности входит сопровождение клиентов и привлечение новых, помощь в подборе жилья для покупки или аренды и ведение базы недвижимости. Специалисты по недвижимости получают высокий процент от комиссии с продаж.

В компании организована система внутреннего и внешнего обучения. Обучение для сотрудников бесплатное. В рамках этой системы регулярно приглашаются спикеры для проведения тренингов. Благодаря этому специалист постоянно совершенствует свои навыки и повышает уровень профессионализма.

Помимо нематериальной мотивации, для специалистов регулярно проводят конкурсы, где разыгрываются материальные призы, например автомобиль, техника (наушники, часы, телефоны фирм Apple) или субсидирование рекламы.

Компания предлагает вакансии и в других областях. «Этажи» приглашают на работу специалистов административно-управленческого персонала разного уровня: ресечеров, маркетологов, бухгалтеров, менеджеров по персоналу, специалистов по организации рабочих процессов, специалистов по ипотечным сделкам. В случае, если вы профессионал другой сферы, но вам интересна работа в компании «Этажи» – пришлите нам свое резюме: etagi.com/job .

Компания «Этажи» – международная, ее офисы можно встретить по всей России и за рубежом. С помощью онлайн-сервисов можно зарегистрировать сделку в электронном виде всего за 3-5 дней, минуя все очереди в МФЦ, продать или купить квартиру, подать заявку на оформление ипотеки, арендовать недвижимость и не только.

Новогоднее напутствие от HR-специалистов компании «Этажи»: «Менять работу, начинать карьеру с нуля – это всегда непросто, но, как правило, во благо. Лучшего времени, чем сейчас не будет, особенно, если вы уже задумываетесь о смене профессии. Уважительное отношение, удобный график и достойная зарплата – это не просто слова, это гарантии, которые мы даем вам. Верьте в себя, будьте смелыми и покоряйте новые вершины в 2021-ом году! Мы верим, что вы на это способны!».