Ажиотаж на загородным рынке недвижимости стабилизировался

В декабре 2020 года ажиотаж на загородном рынке недвижимости наконец-то стабилизировался. Теперь меньше шансов, что кто-то «уведет из под сделки» понравившийся коттедж, и больше, что уже к Новому году получится нарядить свою елку во дворе. Однако такое спокойствие на рынке продлится не долго, полагают аналитики компании «Этажи», уже с первых чисел января начнется постновогодняя активизация покупателей и взвинчивание цен из-за новой льготной ипотеки на частные дома.

Цены, кстати, и сейчас несутся вверх, особенно в некоторых регионах. В Сургуте подорожание за месяц пока не большое, на уровне 1% — сейчас в городе «квадрат» в частном доме оценивается в 50,2 тысяч рублей. Если смотреть по другим городам, то за ноябрь 2020 года, по данным компании «Этажи», в Омске средняя стоимость домов выросла на 5% до 30 тысяч рублей за квадратный метр, в Тобольске — на 2% до 32,3 тысяч рублей.

«Цены действительно ползут. И некоторые на распутье — нужно ли сейчас выходить на сделку, многие и вовсе вместо покупки задумываются об аренде коттеджа к Новому году. Но отмечу, что рынок этот очень скуден. Сейчас, в начале декабря, найдется только с десяток предложений по сдаче дома, а ставки «кусаются» — это не 15-20 тысяч, как все привыкли думать, а 30-40 тысяч рублей в месяц, а за месяц в хорошем большом коттедже для семьи придется отдать около 60 тысяч рублей. Так что, арендовать загородную недвижимость на данный момент нет смысла — и неоправданно дорого, и загородный дом — это все-таки то, что должно быть своим. Если вопрос стоит покупать ли сейчас коттедж, то стоит поторопиться. По опыту, спрос и цены начинают расти с первых чисел января. Но в этом сезоне стоимость загородного жилья может увеличиться с удвоенной силой из-за новой программы льготной ипотеки на коттеджи. Если начать заниматься поиском в ближайшие дни, то еще можно успеть заключить сделку до Нового года при соблюдении всех условий», — комментирует Тимофей Кулешов, аналитик загородного рынка компании «Этажи».

Напомним, банк «ДОМ.РФ» с 1 декабря запустил свою программу льготной ипотеки для первичного рынка загородной недвижимости. Коттедж на землях ИЖС или сельского назначения можно приобрести со ставкой — от 6,1% годовых. Первоначальный взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет. Заемщиками могут стать россияне до 36 лет, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 19 лет. В Москве, Петербурге и столичных областях максимальная сумма по кредиту достигает 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей. О разработке аналогичной программы уже объявил и «Сбер» — запустить ее банк планирует в 2021 году.

Как отмечает эксперт, такой интерес банков для загородной недвижимости очень чреват, рынок может повторить судьбу городского первичного жилья. Например, за время работы ипотечной госпрограммы на новостройки — с апреля 2020 года — цены на первичную недвижимость в России взлетели в среднем на 9,25%, сильнее всего подорожали самые ликвидные лоты — однокомнатные квартиры — на 12%. Произошло это из-за повышенного спроса, вымывания бюджетного предложения и дефицита новых проектов от застройщиков. Больше всего смогли сэкономить покупатели, которые приобрели квартиру именно в первые месяцы, пока цены не поднялись.

«Но отмечу, что новая льготная ипотека сейчас очень интересна, потому что ипотеку на «загородку» обычно дают под 8,5-9% годовых, а здесь предлагают от 6,1% — сейчас это супер условия. К тому же, покупателям будет проще взять ее, чем сельскую ипотеку — больше объектов подходит под критерии. Мы тоже можем помочь с оформлением. Заявки на загородную льготную ипотеку уже можно подавать через официальный сайт компании «Этажи», мы уже начинаем работать с программой. Отмечу, что сделки с загородной недвижимостью у нас в компании проходят с полным юридическим сопровождением. Также мы гарантируем, что сделка состоится, либо вернем деньги, если наш клиент потеряет право собственности. В добавок, у нас одна из самых больших баз загородной недвижимости, которая доступна 24 часа 7 дней в неделю, сертифицированные риэлторы, которые помогут подобрать дом «как себе» — знают все нюансы, а также честные цены на услуги — никаких скрытых платежей», — отметил Тимофей Кулешов, аналитик загородного рынка компании «Этажи».

Также на официальном сайте компании можно не выходя из дома внести задаток и без риска для здоровья и очередей за 3-5 дней провести электронную регистрацию сделки.