Презентация «Ассоциация подрядчиков Брусники» пройдёт 10 декабря

Брусника приглашает подрядные организации и частных мастеров Сургута (ХМАО – Югра) в сфере строительно-монтажных и отделочных работ на онлайн-презентацию «Ассоциация подрядчиков Брусники». Мероприятие пройдет 10 декабря в 12:00 на платформе YouTube.

На презентации представители девелопера расскажут о подходе компании к строительству, ближайших планах, специфике работы «Ассоциации подрядчиков» и этапах взаимодействия. После мероприятия можно оставить заявку на экспресс-аккредитацию и зарегистрироваться на электронной торговой площадке, чтобы начать работать с Брусникой.

Компания регулярно проводит публичные тендеры по видам работ и открыта к привлечению новых партнёров. Рост объёмов строительства Брусники составляет порядка 20 процентов ежегодно. В связи с этим компания испытывает постоянную потребность в привлечении новых подрядных организаций, выполняющих все виды строительных работ: от земляных до чистовой отделки. В Сургуте девелопер одновременно реализует три проекта – квартал «Новин» , «Дом на Комсомольском» и дом «Гудзон» .

Квартал «Новин», Сургут

«Ассоциация подрядчиков» работает в Бруснике с 2016 года и включает более 250 подрядных организаций. Её идея – объединение успешных компаний в профессиональное сообщество подрядчиков Брусники.

В поиске новых подрядчиков Брусника ориентируется на компании, которые имеют узкую специализацию в своей нише и сочетают высокую ответственность, любовь к делу и стремление делать работу лучше. Качество работы в определенной нише для девелопера важнее размера и количества оказываемых услуг. Внимание к деталям как ключевой принцип компании проявляется и в работе с подрядными организациями.

Для того, чтобы стать участником мероприятия – необходимо заполнить и отправить («Запись на мероприятие») короткую электронную форму на сайте Брусники.

Справка: Брусника – российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.