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​Как подготовить квартиру, чтобы продать ее на 15% дороже

Секреты предпродажной подготовки квартир

​Как подготовить квартиру, чтобы продать ее на 15% дороже

Чтобы продать жилье по выгодной цене у многих собственников может уйти не один месяц. Казалось бы, расположение квартиры удачное, соседи тихие, цена — не выше рыночной, однако покупатель все не находится. Решить эту проблему поможет обычная предпродажная подготовка или, как ее еще называют, хоум-стейджинг.

Преимущества предпродажной подготовки

Эксперты утверждают, предпродажная подготовка позволяет владельцу реализовать жилье быстро и в некоторых случаях на 10-15% дороже.

«Выручка от продажи в среднем может увеличиться на 200 тысяч рублей. Но точнопрогнозировать затраты и ожидаемую прибыль от предпродажной подготовки сложно, ведь каждый случай индивидуален. Вложения в квартиру даже в самом проблемном состоянии обычно не превышают 3% от рыночной стоимости жилья», — комментирует эксперт компании «Этажи» Анастасия Нохрина, руководитель отдела продаж.

Если ремонт сделан недавно, вся сантехника работает исправно, то никаких дополнительных затрат на подготовку жилья к продаже не нужно. Единственное — стоит убраться: помыть полы, вытереть пыль с полок и подоконников. Рыночная цена квартиры с ремонтом будет изначально выше аналогичных лотов по площади, но в плохом состоянии.

Тем более не требуются дополнительные затраты, если речь идет о квартире с дизайнерским ремонтом.

Если же объективно квартира выглядит неухоженной — придется немного вложиться, однако эта сумма обязательно окупится.

Что входит в предпродажную подготовку?

Чтобы быстро и выгодно продать квартиру, нужно поработать над ее внешним видом. Желательно, чтобы в помещении были ровные чистые стены и потолки. Привести поверхности в порядок можно, просто поклеив недорогие обои и побелив потолок. Также необходимо проветрить помещение, чтобы в доме не было посторонних запахов. Если в квартире стоит старая пыльная мебель — лучше от нее избавиться, комнаты она не украсит, а покупатели смогут еще на осмотре представить, как они обставят дом.

Обычно предпродажной подготовкой занимаются собственники. Однако эксперты компании «Этажи» могут проконсультировать и помочь своим клиентам подготовить квартиру к демонстрации покупателям. Специалисты поделятся с продавцами жилья видео-уроками и чек-листами по подготовке недвижимости перед съемкой для публикации в Интернете или показами.

Рекомендации по подготовке недвижимости к продаже от специалистов компании «Этажи»

Чтобы понять, как можно улучшить внешний вид квартиры — посмотрите на нее глазами потенциального покупателя. Найдите основные недостатки, подумайте, какие из них вы сможете исправить, а какие нет, оцените затраты на их устранение.

Из обязательного: проверьте обои, если они в плохом состоянии — поклейте новые. Отдайте предпочтение нейтральным пастельным оттенкам. Потолок — просто побелите. Уделите внимание полу: покрасьте или нанесите лаковое покрытие на дерево, линолеум приклейте в местах, где он отходит, замените испорченные части паркета или ламината.

Избавьтесь от мебели, которая не украшает, а портит интерьер. Уберите коробки, старые книги, ремонтные принадлежности и так далее. Квартира не должна выглядеть захламленной.

Поработайте над освещением. Откройте окна пошире, чтобы дневной свет проникал в комнату. Для вечерних осмотров квартиры — купите яркие лампочки, чтобы покупатели могли рассмотреть «товар» в деталях.

Проверьте санузел. Краны, унитаз должны работать исправно. Неприятный запах желательно устранить. Мусор из корзин — выбросить.

Если вы не планируете после каждого осмотра квартиры постоянно мыть пол — приготовьте для покупателей бахилы или одноразовые тапочки. Также, если квартира пустая, принесите туда пару стульев на случай, если «гости» захотят присесть, а желательно подписать договор купли-продажи.

Узнать больше секретов для выгодной продажи недвижимости вы можете у экспертов компании «Этажи»: surgut.etagi.com/price-sell


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24 ноября в 18:00, просмотров: 1212, комментариев: 0
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