Инструкция, что не нужно делать при покупке квартиры в новостройке

Из-за низких ставок по льготной ипотеке число желающих приобрести квартиру заметно увеличилось. Только за последний квартал спрос на новостройки в Сургуте вырос на 10%. В таком ажиотаже ошибиться в выборе квартиры и оформлении документов очень просто. Специалисты компании «Этажи» рассказали, какие основные ошибки могут совершить покупатели, решившие заключить сделку самостоятельно.

Не ознакомиться с рынком недвижимости

Рынок недвижимости в большинстве городов достаточно большой, при выборе проекта нужно учитывать не только стоимость. Важно ознакомиться со всеми подходящими предложениями на рынке и детально разобраться в том, что вы получите, купив ту или иную квартиру. Например, вы присматриваете жилье в определенном районе, где сейчас продаются 4 на первый взгляд одинаковых жилых комплекса. Вы решаете приобрести самый недорогой из них. Однако принимая решение о покупке, вы не приняли во внимание разницу в качестве отделки квартир. И купив самый недорогой вариант, поняли, что ваша квартира требует больших средств на ремонт. Экономия оказалась неоправданной.

Также важно учесть то, как срок сдачи дома определяет ассортимент и стоимость квартир. Если вы не торопитесь с переездом, то разумнее покупать квартиру в доме на начальных стадиях строительства. По сравнению с готовым домом цены в среднем на 30% дешевле. Кроме того в сданом доме выбор квартир существенно снижается: студии и однокомнатные квартиры разбирают еще на старте продаж, а среди больших квартир, как правило, раскупают самые удачные планировки.

Не изучить проект жилого комплекса

К сожалению, изображение будущего ЖК не всегда соответствует реальности, поэтому важно ознакомиться детально с проектной документацией и пообщаться с представителями строительной компании. Например, нужно знать, будет двор закрытым или нет. Потому что, если у вас есть дети, вы, вероятно, захотите, чтобы они играли в огороженном дворе без машин, куда не попадут посторонние люди.

Также необходимо до покупки узнать площадь всех комнат, выяснить, куда выходят окна, чтобы в итоге не получилось, что вы каждый день будете смотреть на мусорные контейнеры. Также надо выяснить, какая шумоизоляция в квартире, разводка отопления и так далее.

Не убедиться в надежности девелопера

Всегда нужно проверять надежность застройщика, у которого вы решили купить квартиру. Были ли у него ранее жилые проекты, нет ли среди них долгостроев или случаев переноса сроков строительства? Конечно,часть ЖК сейчас строятся по эскроу-счетам, которые защищают денежные средства дольщика и в случае банкротства застройщика или заморозке строительства, позволят их вернуть покупателю. Но учитывайте, что от момента остановки строительства до банкротства компании может пройти не один месяц. К тому же потом придется искать другую квартиру, а цены на рынке за это время могут подняться. Чтобы избежать проблем лучше сразу вложиться в надежный проект.

Эксперты «Этажей» предлагают только квартиры от надежных застройщиков. Служба безопасности компании проверяет их репутацию и финансовую стабильность, благодаря чему риски «нарваться» на долгострой сводятся к минимуму.

Не проверить документы

Мы уже упомянули, что надо проверять документы девелопера. Компания перед продажей жилья по запросу покупателя должна предоставить разрешение на строительство, права на участок застройки (владение или аренда), проектную документацию с заключением экспертизы и проектную декларацию. Если дом достроен, то он продается по ДКП (договору купли-продажи). Если строится — то квартиры в нем могут продаваться по ДДУ (договору долевого участия) или по договору переуступки прав требования. Расчет с застройщиком происходит только после регистрации договора в Росреестре. Расчета до этого момента быть не должно, это небезопасно и незаконно. Также запрещены предварительные договоры.

Взять ипотеку по высокой ставке

Специалисты компании «Этажи» за вас подают заявки на оформление кредита во все крупные банки. Так как это делают специалисты, шансы на одобрение ипотеки по самой низкой ставке максимально высоки.

Если вы оформляете кредит самостоятельно, то проблем может быть гораздо больше, есть вероятность, что вам одобрят только повышенную ставку или вы не получите ипотеку вовсе. Придется переоформлять заявку и пытаться снова, за это время выбранная вами квартира благополучно будет уже продана.

Помогут выбрать недвижимость в жилом комплексе, проверят документы и сопроводят вас на всех этапах сделки специалисты компании «Этажи». Эксперты всегда придут на помощь, сэкономят ваше время и деньги.