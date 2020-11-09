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​Как сэкономить не только деньги, но и свое время при покупке квартиры

Спрос на квартиры в сургутских новостройках вырос

​Как сэкономить не только деньги, но и свое время при покупке квартиры

Только за последний квартал спрос на квартиры в новостройках Сургута вырос на 10%, на вторичном рынке – на 38%. При этом новых жилых проектов в городе почти не появляется – предложение сократилось на 39% за последние месяцы. В таких условиях найти хорошую квартиру для покупки почти нереально: качественные лоты продаются быстрее, чем вы успеваете обратить на них внимание.

Конечно, можно купить первую понравившуюся вам квартиру на вторичном рынке, однако так повышаются шансы «нарваться» на недобросовестного собственника, переплатить, так как далеко не каждый разбирается в актуальных ценах, или приобрести вообще недвижимость в аварийном доме. Застраховать себя от любых форс-мажоров при покупке жилья можно, доверившись экспертам компании «Этажи».

Покупка недвижимости – дело ответственное, искать квартиру в хорошем районе по приемлемой цене можно больше года, особенно сейчас, когда из-за роста спроса, связанного с низкими ставками по ипотеке, лучшие квартиры с рынка уходят за неделю. А собственники, видя как быстро раскупают недвижимость, нередко завышают цены. К тому же в таком ажиотаже можно стать жертвой мошенников, а расплачиваться за ошибки придется долго.

Специалисты компании «Этажи» помогут вам подобрать жилье в новом комплексе или на вторичном рынке Сургута в кратчайшие сроки и с учетом всех пожеланий. Можно быть уверенным: все предложенные для покупки квартиры безопасны, от проверенных застройщиков и собственников. Компания берет на себя все переговоры с продавцами, проверку и оформление документов.

Также специалисты помогут получить ипотеку по наиболее низкой ставке. Профессионалы подадут заявки за вас в лучшие банки страны, одобрение кредита идет полностью дистанционно.

Если клиент выбирает квартиру на вторичном рынке, то обычно с момента обращения в агентство до переезда в новое жилье проходит всего два месяца. При покупке недвижимости у девелопера в готовой новостройке все может произойти еще быстрее. При этом постоянно ходить в офис компании не требуется – оформить большинство документов можно онлайн.

Вам не нужно искать дорогостоящего риэлтора, нанимать юриста для проверки документов, соглашаться на невыгодные условия по ипотеке. Профессионалы сделают все «под ключ» по самым выгодным для вас условиям.

Чтобы сэкономить деньги и время на покупке квартиры, переходите по ссылке: https://surgut.etagi.com/


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Сегодня в 18:00, просмотров: 376, комментариев: 0
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