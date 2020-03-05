​В Сургуте из-за нехватки парковочных мест водители ставят свои автомобили на кучи снега // ФОТОФАКТ

В Сургуте во дворе дома по улице Энергетиков, 3/1, водитель припарковал свою «Ниву» на куче снега.

«Коротко о том, как убирают снег во дворах. И о ситуации с парковочными местами. Энергетиков, 3/1», — пишет автор фотографии, размещенной в одном из местных пабликов. На ней снят белый отечественный внедорожник, стоящий передними колесами на снежной куче вдоль проезда.

Отметим, что это не первый факт нестандартной парковки в Сургуте. Так, например, в сентябре прошлого года водитель внедорожника въехал внутрь крытого пешеходного перехода на Нефтеюганском шоссе. Что он хотел сделать — объехать пробку или спрятать машину от града, история умалчивает.