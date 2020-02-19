​В Сургуте в «Ленте» появились боксы для размещения собак // ФОТОФАКТ

В Сургуте в ГМ «Лента» появились боксы для собак. Теперь посетители смогут на время хождения по гипермаркету оставить своего питомца в такой своеобразной «камере хранения».

Конструкция имеет два отдела: верхний предназначен для четвероногих весом до десяти килограмм, а нижний для хвостатых покрупнее. Дверцы отсеков сделаны из прозрачного стекла.

Располагаются боксы в относительно теплой входной группе рядом с тележками и обычными камерами хранения. При необходимости песикам могут налить воду в миски.