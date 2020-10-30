К 80-летию со дня рождения журналиста Лилии Цареградской

Мы познакомились летом 2004 года, хотя ее имя было на слуху – Лилия Васильевна – тогда еще Петрова – в 70-х годах работала с моим отцом: она была заведующим отделом информации в Сургутской районной газете «К победе коммунизма».

Помню, как жарким июльским днем я в очередной раз появилась на пороге Дома краеведа историко-культурного центра «Старый Сургут». За столом что-то рьяно обсуждали зав.краеведческим отделом Валентина Федоровна Пастухова и директор Северо-Сибирского регионального книжного издательства, главный редактор окружной газеты «Читающая Югра» Лилия Васильевна Цареградская. Нас представили. Разговорились. В ходе долгой беседы я поведала ей о своей идее создать книгу об отце на основе его дневниковых записей и множества фотографий.

«Это здорово! Завтра же едем с тобой в Ханты-Мансийск в Музей Природы и Человека к Людмиле Васильевне Степановой», - такой незамедлительной реакции я, честно говоря, не ожидала.

После полудня следующего дня мы уже были в Хантах. Как говорится, с ее легкой руки в тот же день я стала сотрудником окружного музея и приступила к работе над историко-краеведческой летописью о своем отце.

Наше сотрудничество продолжалось буквально до последних дней ее жизни.

Помню, как в один из октябрьских дней 2005 года в библиотеке Сургутнефтегаза проходила встреча, хотя назвать официальной ее можно было с большой натяжкой. Присутствовало стойкое ощущение вечера в кругу близких друзей, несмотря на то, что некоторые из присутствующих видели друг друга впервые.

Мероприятие было приурочено к юбилею Лилии Васильевны. На столах вперемешку с большим количеством цветов лежали десятки книг и журналов – плоды ее творческой деятельности в качестве руководителя издательского центра «Северный дом» и газеты «Читающая Югра».

Слова признательности и букет от коллег. 30 октября 2005 год.

Гости – ветераны нефтяной отрасли, работники культуры, коллеги-журналисты, представители окружного Музея геологии, нефти и газа рассматривали издания, автором или редактором-составителем которых была Цареградская.

Особый интерес вызвал региональный научно-популярный сборник «Кристалл», аккумулирующих материалы об освоении и развитии нефтегазовой провинции Западной Сибири. Дизайн-проект разрабатывала Лилия Васильевна.

Она горячо взялась за воплощение проекта «Западная Сибирь: история поиска», подключив к его реализации редакцию «Новости Югры». Как автор проекта, она определила направление поисков, адреса командировок. Благодаря этому фонды Музея нефти и газа пополнились уникальными документами, фотографиями, картами, связанные с поисками полезных ископаемых в 30-40-е годы прошлого столетия.

Интерес Лилии Васильевны к данной теме закономерен, ведь с начала 70-х она жила и работала в Сургуте, и потому была знакома со многими, кто стоял у истоков становления топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.

На юбилейном творческом вечере Лилия Васильевна Цареградская впервые озвучила свою новую идею: создать в районе села Юган, где в начале 1930-х годов были обнаружены первые нефтяные проявления, музейный комплекс под открытым небом, связанный с поисками и открытиями. По мнению Лилии Васильевны, именно это место отметить, отдавая дань первым геологическим экспедициям.

Идеи так и били ключом из ее неугомонной творческой души.

2007 год был объявлен в Сургуте годом краеведа. Одним из инициаторов была именно Лилия Цареградская. Форум краеведов в нашем городе прошел также по ее инициативе.

На Второй Югорской полевой музейной биеннале в Ханты-Мансийске она выступила с докладом «Земледельческие опыты священника-хлебороба Иоанна Тверитина» Тогда она раздобыла редкий архивный материал о месте боле успешного проведения земледельческих опытов в XIXвеке – деревне Юган Сургутского района. С каким упоением она рассказывала о том, что начало опытам здесь положил настоятель местной церкви Иоанн Яковлевич Тверитин! И Лилия Васильевна очень сожалела, что имя и подвиг крестьянина-пахаря забыты. Возродить эту память была призвана организованная Цареградской музейно-краеведческая выставка в ИКЦ «Старый Сургут», открытие которой было приурочено к традиционному городскому празднику «Урожай года».

В 2011 году в «Старом Сургуте» по инициативе Лилии Васильевны состоялись Тверитинские чтения, куда были приглашены студенты сургутских учебных заведений, краеведы и научные работники.

По инициативе Лилии Цареградской в декабре 2011 года состоялись первые Тверитинские чтения.

Очень хочется верить, что дела, начатые Лилией Цареградской, продолжат свое существование, а идеи будут воплощаться в жизнь. Радостно, что она все-таки узнала об открытии стелы в Югане 26 сентября 2012 года. В тот же день случайно дозвонились до нее студенты профессионального колледжа и кричали в трубку: «Поздравляем!» Она услышала…

Через неделю, 2 октября, Лилия Васильевна Цареградская ушла в мир иной.

Кстати:

Лилия Цареградская – лауреат областной премии им. В.И. Муравленко, обладатель многочисленных почетных грамот и благодарственных писем за творческие достижения в области издательской, журналистской и краеведческой деятельности. Автор и редактор-составитель более 50 краеведческих публицистических книг по новейшей истории ХМАО-Югры.

Справка:

Лилия Цареградская родилась 30 октября 1940 года в поселке Ерцево Коношского района Архангельской области, в семье военнослужащих. Трудовую деятельность начала после окончания средней школы в 1958 году учеником токаря на никелевом заводе в городе Верхний Уфалей Челябинской области.

После окончания Свердловского техникума физической культуры, в 1961 году, преподавала физкультуру в Краснопресненской школе Узункульского района Кустанайской области, в Уфалейском библиотечном техникуме.

С 1965 года – корреспондент в редакциях газет «Восход», «Колос», радиовещания Уфалейского никелевого завода в Челябинской области.

В 1970 году окончила Воронежский университет им. Ленинского комсомола филологический факультет по специальности журналистика. В этом же году переехала с семьей в Сургут.