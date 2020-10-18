Ветеран педагогического труда Альбина Голохвастова любовь к своему делу пронесла по жизни

« Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам – он совершенный учитель». Эти слова принадлежат великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому, и, на мой взгляд, абсолютно точно отражают трудовую деятельность моей героини.

Биография ее довольно типична для того поколения - детей, родившихся в предвоенные годы.

Альбина Голохвастова, в девичестве Горбачева, родилась в Сургуте 2 декабря 1941 года. В семье было семь детей, Аля - предпоследний ребенок. Отец Абрам Михайлович служил в милиции. Брат Николай ушел на войну в 1942 году и не вернулся, погиб в деревне Моисеевка Ленинградской области. Родные до сих пор хранят письма из Омска, где их герой учился на танкиста перед отправкой на фронт. Сохранились и фотографии.

После войны отец тяжело заболел и зимой перевез семью за Обь, в деревню Каменный Мыс. Там легче было прокормиться. Уместились все вместе на рОзвальнях (низкие широкие сани с расходящими врозь от передка боками), а к ним привязали свою кормилицу – корову Красотку.

В 1949 году Абрам Михайлович умер. «Мы остались с мамой, - вспоминает Альбина Абрамовна, - жили на ее зарплату технички в школе 270 рублей, огородом и лесом. Братья рано стали работать: ловили рыбу, летом трудились в колхозе. А мне с мамой приходилось косить сено для своей коровы, ходили на протоку Казённую за семь-восемь километров. Но вначале надо было подоить группу колхозных коров. Работали на кирпичном заводе. Тогда все делалось вручную: месили глину, делали кирпичи. Труд детей оплачивался копейками, даже на одежду в школу заработать не могли. Если справляли себе на валенки или какую другую одежонку, то только на деньги, полученные от сдачи грибов, ягод, орехов. Здесь же, на Каменном Мысу я пошла в первый класс. Учила нас Августа Степановна читать и писать. Видимо, знаний особо она не могла нам дать, так как после окончания четвертого класса, когда мы должны были сдавать экзамены, ни один из деревенских детей сдать сразу не мог.

С большой благодарностью вспоминаю Василия Федулова – учителя начальных классов. Он терпеливо занимался с нами математикой, чтобы хотя бы осенью мы сдали экзамен, и перешли в пятый класс».





Выпускники 10 класса и учителя Ларьякской школы-интерната (Альбина Горбачева — второй ряд, четвертая слева).

С пятого класса деревенские ребятишки учились в Сургуте, за восемь километров, так как на Каменном Мысу школа была только начальная. На сентябрь дети из школы отпрашивались работать на кирпичный завод.

Бывало, вечером в субботу собирались после занятий и бежали через Бардаковку и Обь домой, на Каменный Мыс. Попадали в пургу и волков боялись, но тяга к дому была сильнее.

В памяти Альбины Абрамовны сохранились трагические события, происшедшие в их деревне 7 марта 1953 года в день похорон Сталина. Тамошние жители Анастасия и Александр Пустозеровы ушли в Сургут на траурный митинг, посвященный прощанию с руководителем страны. Дома остались четверо детей малолетних и вместе с ними родившийся недавно теленок. Вечером, когда родители вернулись домой, их дети – Нина семи лет, Зоя шести лет, трехлетняя Галя и Владик полутора лет от роду, были мертвы. Они отравились угарным газом. По всей вероятности отец заронил искру от спички, когда искал варежки. Искра подожгла какую-то домашнюю ветошь, выделившую при сгорании смертоносное вещество. Только теленок, лежавший у порога входной двери, остался жив. Хоронили детей на Черном Мысу. На кладбище их провожало все население села под траурную музыку, посвященную прощанию со Сталиным.

Альбина Голохвастова – ученица Аркадия Степановича Знаменского: «Он преподавал физику в 6-7 классах. Непринужденно, с юмором, начинал он вести урок об открытии какого-либо закона словами «этого не было, нет, и никогда не будет» и далее доказывал достижения науки».

После окончания школы устроилась на фабрику в городе Заводоуковск. За хорошую работу попала на I слет ударников коммунистического труда.

В 1961 году поступила в Ишимский педагогический институт на филологический факультет. По окончании, в 1965-ом, была направлена завучем школы-интерната в село Ларьяк Нижневартовского района. Учила детей коренной национальности: «Нелегко, но интересно. Хантыйские ребятишки любили петь, рисовать. Трудно бывало их собирать. Дети из интерната убегали, приходилось их искать, уговаривать вернуться…»

14 лет Альбина Абрамовна трудилась в Ларьякской школе-интернате.

В краеведческом музее на встрече друзей, посвященной 85-летию со дня рождения Ивана Захарова. Октябрь, 2014 год.

В 1979 году вернулась в Сургут. Заведующий гороно Василий Николаенко дал направление среднюю школу № 10, где преподавала русский язык и литературу до 2013 года. Последние три года возглавляла школьный музей, собрала богатейший материал по истории школы. На базе музея провела множество мероприятий, многочисленных встреч с ветеранами и интересными людьми нашего города. Сейчас музея нет, неизвестно где весь ценнейший материал, собранный ей когда-то. Возможно, выброшен за ненадобностью…

С особой теплотой говорит моя собеседница о Валерии Салахове, который некоторое время был директором: «Салахов – это целая история и легенда. У него удивительный дар видеть в человеке хорошее, и дать возможность применить это хорошее в деле. Всегда с большой благодарностью я думаю об этом человеке. Работали много, но получали благодарность за работу, видели результаты своего труда. Он умел защитить учителя хоть перед детьми, хоть перед родителями. Какие бы мероприятия мы не проводили, он всегда был вместе со всеми. А сколько мероприятий в ту пору было! Это и смотры песни и строя, и игра «Зарница», и политбои, и инсценирование песен…»

После ухода на заслуженный отдых, Альбина Абрамовна влилась в активную жизнь Совета ветеранов города. Она - член комиссии по работе с обучающейся молодежью.

Мать двоих детей и бабушка четырех внуков, для которых она самый близкий друг и помощник.

Альбина Абрамовна – очень сердечный человек, любую чужую боль принимает как свою. Педагог с большой душой, открытой для каждого ученика. Великая труженица, непревзойденная оптимистка, внимательная доброжелательная учительница. Обычно о таких говорят: «Учитель от Бога».

На персональной выставке картин местного художника Виктора Горбачева — брат Альбины Голохвастовой.

Справка:

Педагогический стаж Альбины Голохвастовой – более полувека, а за плечами награды – значок ударника коммунистического труда, грамота Министерства просвещения, «победитель социалистического соревнования», удостоверение и медаль «Ветеран труда», звание «Старший учитель».

Кстати:

Во время нашей беседы Альбина Абрамовна рассказала, что до недавнего времени, несмотря на огромный творческий труд по внедрению новых технологий, стремление дать детям прочные знания, коллектив средней общеобразовательной школы № 10 никогда не забывал о воспитании подрастающего поколения. Работали предметные кружки, в частности, технического и ручного труда. А сколько было проведено классных часов – встреч с передовиками производства, с шефствующими представителями организаций! Не говоря уже об игре «Зарница». Вся школа к ней готовились. Шли обозом к Сайме (здесь и бойцы, и корреспонденты, и кухня), боролись изо всех сил занять почетные места, но все это было весело, дружно.