26 сентября свой 80-летний юбилей отметил Почётный гражданин Сургутского района Валентин Замятин

«Народным человеком» Валентина Замятина назвал некогда мой отец — старейший сургутский журналист, краевед и его ближайший друг Иван Захаров. Точнее не скажешь. Валентин Петрович от рождения своего по сей день живет на родной земле.

Посчастливилось ему родиться в пору осеннего листопада 1940 года «под синим пологом лесов» красивейшего села Тундрино Сургутского района в многодетной интеллигентной семье народных просветителей — учителей Александры Георгиевны и Петра Романовича Замятиных.

Судя по преданиям, фамилия эта далеко уходит вглубь веков. «Деды, прадеды, может быть, еще в XVII веке с Дона сосланы на службу были, — рассказал Валентин Петрович. — Потом казачество упразднили. И после этого казаки разбрелись кто куда. Многие остались в районе, в Сургутском уезде. Наши основали деревню Майор, на противоположном берегу Оби. После тот берег стало мыть, и они переехали в тундринскую курью. Там основали уже село и назвали его Тундрино. Откуда такое красивое название, я не знаю. Прадеды мои и дед мой, Роман Гаврилович, занимались промыслом пушных зверей, ловили неводами рыбу, гоняли обозы в Тобольск…»

Валентин Замятин (второй слева) в окружении близких — сына Романа (слева) и брата Владимира | Фото: архив Л. Захаровой

Валентин окончил семилетку в школе на Высоком Мысу, в восьми километрах от Тундрино. После был отправлен «в люди» к дяде в город Новокузнецк. После окончания средней школы и филологического факультета Новокузнецкого педагогического института был направлен на работу в поселковую школу под Кемерово. Там он встретил девушку Светлану. В молоденькую учительницу нельзя было не влюбиться. Валентин покорил девичье серд­це, и они поженились.

В 1964 году, отработав, как и положено, ровно три года, молодая семья с первенцем Романом на руках из поселка Апанас «рванула» в Валентинины родные пенаты, в Сургутский район.

«В Ляминской санаторно-лесной школе Светлана сразу взяла биологию, географию, а мне, как литератору, места не было, — вспоминает юбиляр. — Директор говорит: «Давай английский, современный язык». Я согласился преподавать английский. А через год, в 1965-м, отправили в поселок Песчаный. Там надо было построить и открыть новую школу. Мы вместе с родителями сами шкурили бревна, месили навоз, обшивали фанерой потолки и так далее. В общем, построили и уже к первому сентябрю открыли занятия в уютной красивой школе…»

Школа слыла не только директором, как денди лондонским, свободно разговаривающим на английском языке, но и патриотическим уголком, оформленным с помощью дяди Валентина Петровича — Василия Романовича — художника-искусствоведа с ленинградским академическим образованием.

«Витрины занимали половину всего коридора, а в них — экспонаты о наших воинах, — с особым вдохновением пытается передать Валентин Петрович дух того времени. — А тогда сколько было известных воинов — Харалгин, Колосов, другие. Даже полные кавалеры орденов Славы были. Имели ордена Ленина. Был установлен почетный караул из пионеров и комсомольцев. Пока шли уроки — всегда школьники дежурили…»

Затем была Сытоминская школа. Три года он был директором, она — учителем географии. В 1972 году Валентина Петровича назначили заведующим районного отдела народного образования (районо), и семья перебралась в Сургут. В сфере образования Замятин трудился около 15 лет, стал отличником народного просвещения.

Почетные граждане Сургута и Сургутского района — Валентин Замятин, Иван Захаров и Иван Коровин в очередной поездке по Ханты-Мансийскому округу. 2001 год | Фото: архив Л. Захаровой

С 1975 года начинается новая страница в биографии Валентина Замятина — в течение 15 лет он заведовал общим отделом Сургутского горкома партии, являлся депутатом районного Совета пяти созывов. К нему шли люди со своими проблемами, и он всегда оказывал посильную помощь в любом вопросе.

В 1990 году на сессии районного совета народных депутатов Валентина Петровича Замятина избрали председателем комитета по социальному развитию нашего района.

В 1997 году в связи с болезнью по собственной инициа­тиве ушел на заслуженный отдых с должности заместителя главы администрации Сургутского района.

Друзья и бывшие коллеги считают Валентина Петровича честным, добрым и очень порядочным человеком.

На открытии памятника журналисту и краеведу Ивану Захарову на территории СИА-ПРЕСС. 18 июля 2012 год | Фото: архив Л. Захаровой

Валентин Петрович — заядлый рыбак. А еще он пишет красивые, проникающие в каждую человеческую душу стихи. В Сургутском районе их знают, любят и слагают на них песни. За этими поэтическими строчками — огромный жизненный путь, наполненный необычайной теплотой к людям и родному краю. Вся жизнь Валентина Петровича как отражение народной жизни.

В разное время издано три книги его стихов и очерков.

Как утверждает сам поэт, на Высоком Мысу, где он всегда проводил летний отдых (сейчас частенько подводит здоровье и приходиться оставаться в городской квартире), «только искал пищу для материала. А потом зимой, особенно раньше так было, сосредоточиться лучше. И весной тоже хочется писать. Но весной вразброд мысли ходят. Словам просторно, а мыслям тесно…» Как у истинного патриота своего края, любовь к природе, к своей земле, к близким людям и землякам красной нитью проходит через все его творчество.

…Край, где царствуют

белые ночи,

Где заря обнимает зарю,

Край суровый мой,

край рабочий,

Я от сердца с тобой говорю.

Мы открыли глубин кладовые,

Чтобы черпать могучей рукой

Все богатства твои вековые

Для страны, потерявшей

покой.

Последняя строчка отрывка стихотворения «Мой край», на мой взгляд, очень символична. Она отражает суть самого Валентина Петровича. От общения с этим тактичным, скромным и очень добрым «народным человеком» на душе воцаряется покой. Все его стихи, тому подтверждение.

В большой семье Замятиных — Костиных царит взаимопонимание и любовь. 2019 год | Фото: архив А. Костиной

Коллектив редакции газеты «Новый Город» поздравляет Валентина Петровича с днем рождения.

Удачи Вам, здоровья и творческого вдохновения на долгие годы, уважаемый наш юбиляр!

Справка:

За значительный вклад в развитие района решением районной Думы от 23 декабря 1998 года Валентину Замятину присвоено звание «Почетный гражданин Сургутского района».

16 октября 2013 года его имя присвоено Высокомысовской библиотеке.

Кстати:

Валентин Петрович и Светлана Кузьминична Замятины вырастили и воспитали четверых детей: Романа, Ирину, Веру, Александру. Каждый из них достойно нашел свою дорогу в жизни. Внучат уже десять, самому малому Ивану — четвертый год, шестеро правнуков подрастают. Все они гордятся своим талантливым и мудрым дедом! Сейчас Валентин Петрович проживает в своей квартире с младшей дочерью и ее большой семьей, где царит взаимопонимание и любовь.