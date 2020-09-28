Ветеран педагогического труда Тамара Бесперстова свою жизнь посвятила детям

У войны нет лица, нет возраста, нет пола и национальности. Война ужасна. Она жертв не выбирает…

С 1941 по 1945 год в военных действиях принимали участие несколько тысяч несовершеннолетних детей. «Сыновья полка», пионеры – деревенские мальчишки и девчонки наравне с взрослыми защищали, стреляли, попадали в плен. Они сбегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину. Они оставались дома и терпели страшные лишения. У них не было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть…

75 лет минуло с той Великой Победы, столько же лет исполнилось самому младшему «военному ребенку». Как сложилась их жизнь? О судьбе некоторых сургутских, теперь уже ветеранов, вы, дорогие читатели, узнаете со страниц нашей газеты «Новый Город».

… На высоком берегу возвышался храм – красивейшее здание в Сургуте. Внизу под этим яром стояла избушка, где в апреле 1938 года родилась девочка Тамара.

«Я часто задумываюсь, - рассказывает Тамара Дмитриевны, - может это какое-то предзнаменование, что рядом вырос храм Преображения Господня? Может, поэтому и прожила счастливую жизнь?».

Из рассказов своей мамы Елены Александровны, в девичестве Сарапульцевой, моя собеседница помнит, как несправедливо обошлись с их семьей. Воспользовавшись указом о раскулачивании, убили отца ее матери. Бабушку Тамары с двумя детьми отправили из-под Свердловска на Север, куда Лена почти всю дорогу шла за обозом.

Высадили недалеко от Тундрино. Зимой ссыльные работали на заготовке леса, а летом – на рыбном промысле. Там Елена познакомилась со своим будущим супругом – Дмитрием Клюсовым. Вскоре молодая семья переехала в Сургут. Устроились на рыбокомбинат.

Когда началась Великая Отечественная война, Елена Михайловна проводила мужа на фронт. Но Дмитрия Тимофеевича вскоре вернули из Ханты-Мансийска, как специалиста, нужного в тылу, и спустя год отправили в Сытомино на должность механика рыбфлота.

В Сытомино Тамара закончила первый класс.

«Солнечный, теплый день. Мы, первоклашки, взявшись за руки, идем на митинг и не понимаем, почему все плачут и радуются. Это была Победа – 9 мая 1945 года», - вспоминает Тамара Дмитриевна.

В 1948 году умер отец, и мать осталась с четырьмя девчонками на руках. Десятилетняя Тома - старшая. Вдвоем с мамой ей приходилось заготавливать дрова, сено для коровы. Чтобы купить одежду, подрабатывали, разгружая дрова. Создали бригаду из ребят, и ночами укладывали дрова в поленницы.

Сестры Клюсовы

После окончания семилетки, на вырученные в летнее время деньги, Тамара поехала поступать в Тюменское педагогическое училище.

В 1957 году 19-летняя девушка вернулась в Сургут с дипломом по специальности «старшая пионервожатая и учитель начальных классов». В качестве инструктора по работе с детьми из района ее направили в райком комсомола.

«Моя первая дорожка, по которой я вступила в жизнь, была очень красивой, - говорит Тамара Дмитриевна, - закрою глаза и вижу: солнце, зеленые улицы, около каждого дома рябина, черемуха…»

С начала учебного года Тамара Дмитриевна перешла на работу в среднюю школу № 1. Здесь она встретилась с замечательными педагогами – Аркадием Степановичем Знаменским, Андреем Николаевичем Сибирцевым, Евгенией Ивановной Калентьевой. А директор школы Римма Антоновна Крюкова, как мать родная, опекала и помогала советами.

Старшая пионервожатая Тамара Клюсова создала большой хор, танцевальные кружки. Были в школе свои баянисты – Валера Пугно и Володя Шишкин.

С концертами ездили в соседние деревни, выступали перед делегатами партийных и комсомольских конференций. Тамарой Дмитриевной был собран неплохой архив, куда входили документы прошлых лет, в том числе рассказ очевидцев о расстреле Ивана Кайдалова, чьим именем теперь названа улица в Сургуте.

«Мы зарабатывали с детьми деньги, чтобы внести свой вклад в установку мраморного обелиска взамен деревянного памятника, который стоял между кинотеатром и старым клубом. Теперь этот обелиск можно увидеть на Мемориале памяти и славы сургутян», - поведала моя героиня.

Вскоре Тамара вышла замуж и стала Бесперстовой. Появились дети, и молодой маме пришлось перейти на должность учителя начальных классов.

Немало лет плечом к плечу сотрудничала Тамара Дмитриевна с такими опытными специалистами, как Ираида Васильевна Голдобина, Ольга Владимировна Филистович, Ираида Андреевна Кайдалова, Таисия Петровна Волкова, Руфина Ивановна Мунарева. У них она училась педагогическому мастерству.

Тамара Бесперстова с учителем математики Валентиной Малюгиной

Город рос, строились новые учебные заведения. В районе Строителей открылась школа №7, где и продолжила свою педагогическую деятельность Тамара Дмитриевна: «Однажды вызывает меня зав. гороно Александра Семеновна Чернуха, и начинает убеждать в необходимости поступления в институт, так как думают «растить» меня на административную работу. К этой должности я никогда не стремилась, но в Тобольский пединститут все-таки поступила, на филологический факультет».

Справка: Педагогический стаж Тамары Бесперстовой – более 50 лет. Она награждена значком ударника коммунистического труда, грамотой Министерства просвещения. Является победителем социалистического соревнования, удостоена медалей «Ветеран труда», «Патриот России», звания «Старший учитель».

В начале нашей беседы Тамара Дмитриевна назвала себя счастливым человеком. Я не удержалась и спросила ее на этот счет. «Счастье каждый понимает по-разному, - поделилась мудрая женщина, - Для меня это любимая работа, хорошие люди, которые встретились мне на пути. И, наконец, у меня выросли замечательные дети и внуки. Оглядываясь назад, понимаю, что жизнь прожита не зря. Особенно тогда, когда бывшие ученики (сами теперь мамы и папы) звонят, справляются о моем здоровье, делятся своими успехами. А когда приходят с огромным букетом цветов, чтобы поздравить с праздником, говорят слова благодарности, невольно вспоминаешь слова: «Учитель, сколько надо любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы помнили люди тебя…».

Лекционные занятия Тамары Бесперстовой приобщают юных сургутян к познанию истории города, округа, России

С января 2006 года Тамара Дмитриевна Бесперстова - на заслуженном отдыхе, но продолжает заниматься педагогической деятельностью, только уже общественной.

В 2007 году она возглавила комиссию по работе с учащейся молодежью при городском совете ветеранов. Члены комиссии рассказывают школьникам о жизни страны и округа в военные и послевоенные годы, развитии родного города, становлении градообразующих предприятий. Работа по патриотическому воспитанию молодежи продолжается.

Члены комиссии по работе с учащейся молодежью - активные участники социально-образовательных программ

Кстати: Со слов Тамары Бесперстовой, жизнь в Сургутской школе № 7 с приходом директора Валерия Салахова закипела по-новому. Стало традиционным проведение игры «Зарница», инсценирование патриотической песни, смотр «Песни и строя». Ребята встречались с ветеранами войны и труда, участвовали в операции «Зеленая аптека» - собирали, сушили и сдавали в аптеки города лекарственные травы. Сейчас, к огромному сожалению, ничего этого нет. Нет и школьного музея, одного из лучших когда-то в нашем городе.