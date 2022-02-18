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Он «вошёл в этот город, как входят в Мечту»

К 75-летию со дня рождения сургутского поэта Петра Суханова

Он «вошёл в этот город, как входят в Мечту»
Фото из сборника «Разнолетья»

Как знать, стихотворные творения юного Петра так и остались бы фактами его биографии, если бы в конце 70-х прошлого столетия он не совершил резкий поворот в своей жизни. Можно сказать, - судьбоносный. В мае 1977 года, после окончания Волховстроевского строительного техникума, расставшись с родными пенатами, приехал за тридевять земель в Сургут.

Справка: Петр Суханов родился 18 февраля 1947 года в городе Елгава Латвийской ССР. Детство и юность провел в городе Волховстрой Ленинградской области. Стихи начал писать рано – уже в 14 лет публиковался в городской газете «Волховские огни». Начиная с 1982 года, вышло в свет более десяти поэтических сборников Петра Суханова. Его стихи печатались в российских еженедельниках, журналах, и коллективных альманахах. Заслуженно является лауреатом окружной, областной и Всероссийской литературных премий.

Понятно, что Суханов ехал в нефтяной край не для устройства своей литературной карьеры. Со всем пылом своей кипучей натуры он погрузился в практическую трудовую деятельность. Вначале работал мастером на стройке, а в 1978 году перевелся в автобазу – сел за руль большегрузной «Татры».

В то время поэзия для Петра Суханова оставалась на второстепенном плане в обустройстве его жизненного пространства. Однако то, в чем он принимал самое непосредственное участие, стало более важным, чем накопление личных впечатлений. Именно из Сургута он подал заявление в Московский литературный институт им. А.М. Горького, который закончил в 1983 году, а уже через пять лет стал членом Союза писателей СССР. Именно здесь, на берегах могучей Оби, в эпицентре всенародного подъема, Петр обрел свой подлинный, самобытный лирический голос.

Он не просто описал приметы исторического события. Он передал в своих стихах черты характера, идеалы и мечты его участников и современников.

И лишь со временем были написаны проникновенные строки, посвященные ставшему родным Сургуту:

Я вошёл в этот город, как входят в Мечту -
Не задворками, а с самолёта…
Кое-кто говорил, что навек пропаду!..
Не пропал…
Приютила работа.

Здесь
Дороги и трассы мои пролегли,
И, бывало, что жил на одних только нервах,
Этот город – мой дом
на просторах Земли!
Здесь я рос и крепчал
в непролазных
карьерах!..

И когда я бываю в других городах,
где метро и трамваи, -
и много уюта –
всё равно я грущу о таёжных краях
и не мыслю свой век
без Сургута!

Это стихотворение – одно из многих, посвященных городу, и оно по праву стало его своеобразной визитной карточкой.

Со слов друзей и коллег, в жизни с окружающими Пётр Антонович производил впечатление человека независимого и дерзкого. Всякий, кто с ним соприкасался в быту, чувствовал и понимал, что в случае чего за словом в карман не полезет. От соприкосновения с ним, бывало, сыпались искры. И лишь самые близкие ему люди знали, что за этой отважной деятельностью скрывается ранимое, жаждущее любви и понимания сердце. Подлинная натура распахивается во всю свою ширь и просвечивается до донышка.

… В очередной раз листаю поэтический томик под названием «Разнолетья» с автографом, подаренный мне в феврале 2006 года на одном из сухановских творческих вечеров. Книга долго лежала без надобности, и только после ухода Петра Антоновича я начала читать и перечитывать, как и предыдущие его сборники, подписанные еще моему отцу. И что же получается? Со страниц предстает человек открытый, необычайно тонко чувствующий. Поэзия его противоречива, наполнена философским смыслом, динамизмом и драматизмом. Он ищет смысл существования человека на земле, его место в обществе, среди людей в единстве полярностей: времени и пространства, добра и зла, света и тьмы, простого и сложного, целого и единичного, распада и возрождения. С годами этот «смысл» перерастает не просто в ностальгическую грусть, а в постоянную, сжигавшую Поэта тоску.

… Умер отец, оставив на земле красивых дочерей Снежану и Катю, двоих сыновей – Андрея и маленького Антона. Великое горе случилось 29 сентября 2008 года. Не только Сургут, но и Россия лишилась гражданина и патриота. Ушёл Поэт! Именно ушёл, ибо Поэзия – не умирает…

Кстати: По мнению творческой интеллигенции, роль Суханова в современной поэзии весьма значима и неоспорима. И нет ничего удивительного, что администрация Сургута поддержала инициативу фонда «Словесность» по увековечению памяти талантливого земляка: в день его рождения, 18 февраля, в 2012 году в городе учрежден День поэта, который стал традиционным. К этой же дате было подготовлено издание из серии «Живая память», посвященное Петру Суханову.

5 ноября 2014 года в Сургуте, на доме № 8, по улице Энергетиков, где жил Петр Антонович, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, а в 2017 году его имя присвоено одной из местных городских библиотек


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Сегодня в 11:46, просмотров: 505, комментариев: 0
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